Ils attaquent un garde civil à Ibiza et lui cassent la mâchoire

24/10/2021 à 14:42 CEST

Laura Amours

UNE La garde civile hors service a été attaqué à Ibiza par un homme qui s’est fracturé mandibule à la sortie d’un pub dans le quartier de Cala de Bou, à Sant Josep (Ibiza).

Les événements se sont produits le 12 octobre, jour d’El Pilar, lorsque l’agent était dans la rue, à côté de la porte de ce lieu pour boire un verre et a vu comment un homme en a attaqué un autre avec ses poings, le laissant inconscient au sol. Lorsque l’agent est venu en aide à la victime, l’agresseur s’est enfui et n’ayant pu le traquer, la garde civile est revenue pour aider la victime. À ce moment-là, un autre individu qui avait entendu comment la Garde civile s’était identifié comme tel, a donné un coup de poing à l’agent au visage et s’est fracturé la mâchoire, pour laquelle il a dû être Endurer un acte chirurgical.

L’agent, qu’ils défendent de la Association espagnole des gardes civils, apparaîtra comme une accusation privée contre l’agresseur, arrêté quelques jours plus tard par la police, et qu’il fera face à un crime de blessures et un crime d’attaque contre un agent de l’autorité, ce qui entraîne « des peines moindres pour pas une troisième considération de Les gardes civils, comme ils le font, par exemple, les juges, les médecins ou les enseignants », se lamentent de l’Association de l’Institut armé.