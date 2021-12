Ils attaquent Yanet García pour son contenu dans OnlyFans

Yanet García : Ils l’attaquent pour son contenu sur les réseaux

Récemment, les fans et les adeptes de la ex fille météo Yanet García l’a attaquée pour le contenu de son compte Instagram officiel, car ils assurent qu’il est tombé très bas.

La belle conducteur Mexicana a partagé une vidéo séduisante qui a sans aucun doute volé le souffle de ses fans, cependant, tout le monde n’a pas pensé la même chose.

Sur son compte Instagram officiel, elle a partagé une vidéo montrant ses courbes, qui a rapidement été remplie de likes et de commentaires sur sa beauté angélique.

Il convient de noter qu’au Mexique ses apparitions en tant que présentatrice du Climat dans l’émission « Gente Regia » sont devenues populaires, les mêmes qui l’ont projetée dans sa carrière d’animatrice, devenant l’une des figures de Hoy en Télévision.

Abonnez-vous à mes @onlyfans et profitez de tout le contenu exclusif que nous avons créé au Yucatán, au Mexique « , a écrit l’actrice dans la publication.

Le mannequin et influenceuse qui a réussi à amasser un grand nombre de followers sur ses réseaux sociaux, uniquement sur Instagram son réseau préféré est qu’en ce moment elle dépasse les 14,4 millions de fans qui sont ravis d’elle et de ses publications coquettes.

La native de Monterrey, au Mexique, met constamment à jour son profil Instagram, où elle parvient presque toujours à enflammer les passions de ses fans en partageant des séances photo où elle modèle dans des vêtements minuscules ou dans un endroit paradisiaque où elle s’exhibe dans des maillots de bain qui mettent sa silhouette en valeur. . . .

D’autre part, avant sa nouvelle publication pour la plateforme de photographie et de vidéo non censurée, on le voit modeler des maillots de bain, qu’il se déshabille à un moment donné.

Cependant, ses abonnés assurent que c’est quelque chose que l’on voit couramment sur son profil Instagram.

Un internaute a écrit en commentaire : « Tout le monde paie pour voir la même chose qu’elle publie sur Instagram », suscitant un vif débat, puisque depuis qu’elle est entrée sur OnlyFans, le mannequin est durement critiqué pour son contenu.

C’est ainsi que de sévères critiques étaient présentes dans la section commentaires de la récente publication Yanet, dans laquelle beaucoup soulignent qu’ils paient un abonnement mensuel pour voir son contenu et qu’elle publie tout comme s’il s’agissait d’Instagram.

Il convient de mentionner que ce n’est pas la seule fois que Yanet García est attaquée pour le type de contenu qu’elle publie sur OnlyFans.

Et c’est que beaucoup s’attendaient à plus et cela ne s’est pas produit, mais il est important de noter qu’à aucun moment il n’a parlé de photographies ou de vidéos explicites.