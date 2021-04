Ils atteignent l’invisibilité des objets en façonnant la lumière

19/04/2021 à 08h00 CEST

Des chercheurs de l’Université d’Utrecht et de la TU Wien (Vienne) ont créé des ondes lumineuses spéciales capables de pénétrer des objets opaques et de les rendre pratiquement invisibles, comme le rapporte un article publié dans la revue Nature Photonics.

Lorsque nous regardons un objet, ce que nous percevons vraiment, c’est l’interaction de la lumière avec l’objet que nous regardons. Si la lumière n’atteignait pas les objets, nous ne pouvions tout simplement pas les voir.

Ce que les scientifiques autrichiens ont réalisé, c’est que la lumière passe à travers les objets, au lieu de rebondir vers nos yeux: cela les rend invisibles, à la fois pour nous et pour n’importe quel appareil photo.

Ils ont découvert que les faisceaux de lumière peuvent être construits sur mesure pour un objet: lorsqu’ils l’atteignent, ces faisceaux de lumière ne sont pas modifiés, mais continuent plutôt leur trajectoire comme si l’objet n’était pas vraiment là. Cela signifie que les scientifiques peuvent non seulement regarder ce qui se trouve derrière un objet, mais aussi ce qu’il contient.

Ondes de lumière spécifiques

Ondes de lumière spécifiquesPour arriver à cette découverte, les chercheurs ont utilisé une couche de poussière d’oxyde de zinc opaque (nanoparticules disposées au hasard): ils ont calculé exactement comment la lumière est diffusée à travers cette poussière et comment elle se serait dispersée si la poussière n’était pas dans l’environnement.

De cette façon, ils ont découvert qu’un certain type d’onde lumineuse était enregistré par un détecteur de l’autre côté de la poussière avec exactement le même motif, bien qu’un peu plus faible que lors de son envoi.

L’un des architectes de cette découverte, Stefan Rotter, l’explique dans un communiqué: «Les vagues dans une surface d’eau turbulente peuvent prendre un nombre infini de formes différentes et, de la même manière, les ondes lumineuses peuvent également être configurées dans d’innombrables différentes façons. Chacun de ces modèles d’ondes lumineuses change et est dévié d’une manière très spécifique lorsqu’il est envoyé à travers un support en désordre.

Et il ajoute: «Nous avons montré qu’il existe une classe très particulière d’ondes lumineuses, les modes de lumière invariants par diffusion, qui produisent exactement le même motif d’onde dans le détecteur, que l’onde lumineuse ait été ou non uniquement envoyée par le détecteur. détecteur d’air ou s’il devait pénétrer dans la couche compliquée d’oxyde de zinc.

Sujet connexe: Ils parviennent à rendre les objets invisibles en manipulant les ondes lumineuses

Difficile mais pas impossible

Difficile mais pas impossibleCela n’a pas été facile, car, bien qu’il existe un nombre théoriquement illimité d’ondes lumineuses, il est nécessaire de trouver les modes de lumière qui, appliqués correctement, peuvent atteindre l’invisibilité d’un objet.

S’adressant à The Independent, Rotter explique que «les champs de lumière que nous avons introduits dans notre travail semblent non seulement être spéciaux dans les modèles de champ de sortie qu’ils produisent derrière l’objet, mais aussi à l’intérieur de celui-ci».

Cette méthode de recherche de modèles de lumière qui pénètrent dans un objet sans être dérangé pourrait donc être utilisée pour le traitement d’image, notent les chercheurs.

«Dans les hôpitaux, les rayons X sont utilisés pour regarder à l’intérieur du corps; ils ont une longueur d’onde plus courte et peuvent donc pénétrer notre peau. Mais la manière dont une onde lumineuse pénètre dans un objet dépend non seulement de la longueur d’onde, mais aussi de la forme d’onde », explique Matthias Kühmayer, un autre développeur de cette technologie.

«Si vous souhaitez focaliser la lumière dans un objet à certains points, notre méthode ouvre des possibilités complètement nouvelles. Nous avons pu montrer que, grâce à notre approche, la distribution de la lumière au sein de la couche d’oxyde de zinc peut également être spécifiquement contrôlée. Cela pourrait être intéressant pour des expériences biologiques », ajoute-t-il.

Enfin, Rotter estime que ce n’est qu’une question de temps avant que les outils de mesure soient suffisamment rapides et peu coûteux pour permettre des applications encore plus sophistiquées.

Long chemin

Long cheminDepuis que les ingénieurs japonais ont obtenu l’effet optique de l’invisibilité en 2003, les scientifiques ont mené des recherches intensives pour créer diverses façons de rendre les objets invisibles.

Des métamatériaux spécialement conçus ont été essayés à l’échelle de la nanotechnologie, ainsi qu’un matériau qui plie la lumière pour rendre les personnes et les objets presque invisibles à l’œil nu.

Le développement des scientifiques autrichiens est plus proche de celui réalisé en 2020 par les scientifiques canadiens: ils ont fabriqué des circuits photoniques invisibles, profitant de la résonance électronique des matériaux traités avec des lasers.

L’histoire continue.

Référence

RéférenceDiffusion de modes de lumière invariants dans des milieux complexes. Pritam Pai et coll. Photonique de la nature (2021). DOI: https: //doi.org/10.1038/s41566-021-00789-9

Photo du haut: le faisceau lumineux traverse un objet sans diffusion, ce qui le rend invisible. Crédits: Allard Mosk / Matthias Kühmayer