“Ils avaient une idée égoïste, mal concentrée et très antisportive”

22/04/2021 à 20:49 CEST

Daniel Guillen

L’ancien entraîneur espagnol, Javier Clemente, a condamné le projet de la Super League européenne dans une interview pour la radio MARCA: “Ils avaient une idée égoïste, mal concentrée, très antisportive. Et maintenant, tout le monde a réagi et il va y avoir des rencontres et l’UEFA et la FIFA vont abandonner. Tout cela grâce à la colère.”.

Dans ce sens, il a parlé de Florentino Pérez, qu’il a essayé de comprendre: “Je suis reconnaissant à la Super League parce que tous ces fonds sombres seront retirés du monde du football. Nous devons remercier Florentino. Il a un point de raison: les hommes d’affaires et les grandes fortunes monopolisent tout. dans le football, dans le cas de Madrid, du Barça et de l’Atlético, ce ne sont pas des sociétés anonymes “.

Le basque Il a attisé les télévisions, le principal responsable de la situation actuelle: “Le contrat de télévision rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Florentino a dit qu’ils allaient être solidaires, mais à chaque fois ils allaient recevoir plus et ils allaient donner des miettes aux modestes.” “Tout cela va être utile. La plupart d’entre nous, moi y compris, sommes coupables de cette situation.”, a-t-il souligné.

Une compétition fermée, la grosse erreur

Javier Clemente a insisté sur le fait que le principal handicap du projet est de fermer le concours à un nombre précis d’équipes: “Une Super League égale est attractive au niveau de la compétition, mais la plus grosse erreur de Florentino est de la fermer pour se protéger. Il a oublié le thème du sport“.

L’ancien entraîneur a reconnu que le format proposé entraînerait une altération de la compétition: «S’il s’ouvre, avec les cinq meilleurs de chaque pays, ce serait comme la Ligue des champions. Mais si vous en attrapez qui ne descendent pas, cela ne perturbe jamais la concurrence. C’est que je n’imagine pas une ligue fermée; C’est-à-dire que les quatre premiers le seront toujours et les autres, quand on tirera la chance, joueront la Super League une autre année.“.