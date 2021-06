Ils bloquent le compte Twitch d’Ibai Llanos pour un geste obscène d’un invité

Ibai Llanos a été puni par les responsables de la plateforme de diffusion en direct “Twitch”, que son compte a été bloqué à cause d’un geste obscène d’un de ses invités qui a participé au concours de rap diffusé en direct par le populaire “streamer”.

“Eh bien, quiconque était dans le live pouvait déjà le voir. Pendant les batailles du week-end, l’un des garçons a montré son cul dans une rime chauve. J’ai désespérément crié un ‘NOOOO’ alors qu’il se retournait mais je n’ai pas pu m’en empêcher», déclare Ibai lui-même via son compte Twitter.

Le geste supposé interdit par l’invité coûtera à Ibai de ne pas pouvoir diffuser sur Twitch pendant un certain temps, en fonction de la gravité de l’infraction ou du nombre de fois où il a été précédemment bloqué.

C’est la troisième fois que le streamer de 26 ans de Bilbao est temporairement fermé, après celles subies les 14 mai et 11 juin.

« Les trois fois où j’ai été « banni » (bloqué) l’ont été pour trois choses totalement extérieures à moi. Il n’y a pas de contexte qui en vaille la peine, les gens ont le pouvoir de vous “interdire” sur Twitch si ça sort de leurs couilles. Faites attention à qui vous invitez sur vos chaînes. C’est la jungle. Prends soin», a-t-il également ajouté sur Twitter.

Les nouvelles politiques et réglementations de Twitch pour ce 2021 sont précisément que les utilisateurs prennent certaines mesures et prennent mieux soin de leurs paroles et de leurs attitudes, puisque, selon la plateforme, “C’est l’entière responsabilité des créateurs qui doivent à leur tour prendre en compte les conséquences de leurs paroles et de leurs actes sur leurs publics.”.