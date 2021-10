Ils commencent à semer 21 futures forêts avec des drones dans toute l’Espagne

15/10/2021 à 15h33 CEST

Créez 21 nouvelles forêts dans un total de dix provinces espagnoles, et désormais et avec des drones. C’est l’objectif de la startup CO2 Revolution, qui est devenue l’outil utilisé par de nombreuses entreprises espagnoles pour compenser leur empreinte carbone en reboisant les zones désertifiées en Espagne.

Pontevedra, Palencia, Guadalajara, Burgos, Cáceres, Valence, Séville, Salamanque, Ávila et León Ils verront de nouvelles forêts pousser grâce à la technologie CO2 Revolution, qui utilise des drones pour disperser les graines plus rapidement et plus efficacement. En effet, grâce aux drones, les arbres peuvent être plantés jusqu’à 100 fois plus rapidement qu’avec les méthodes traditionnelles et, de plus, à un coût économique bien inférieur.

Chacun de ces drones peut lancer 10 000 graines « intelligentes » en une seule journée. Il s’agit en fait d’un petit « pack » qui contient la graine prégermée, ainsi que tous les éléments dont elle a besoin pour sa croissance et son développement.

Au cours des trois premiers mois de 2021, le repeuplement a déjà été effectué à Guadalajara et Burgos. Le 20 septembre dernier a commencé à Pontevedra et du 1er novembre au janvier les travaux commenceront sur le reste des projets.

Toutes les plantations en cours, qui s’effectuent principalement dans des forêts détruites par des incendies ou des zones désertifiées, dépasseront 2 500 hectares, sur lesquels pousseront deux millions et demi d’arbres.

Bien entendu, les promoteurs de cette initiative rappellent que dans tous les cas utiliser des essences d’arbres indigènes, tel que recommandé par les experts, afin que le reboisement soit viable et n’ait pas d’effets contre-productifs sur l’écosystème de chaque lieu.

Pour cette raison, il existe des cas d’espèces spécifiques, telles que les chênes verts, « dont les graines sont plantées plus efficacement si elles sont faites à l’ancienne, à la main », soulignent CO2 Revolution, qui a un programme de passation de marchés pour les personnes. en danger d’exclusion sociale.

« Nous créons des écosystèmes complets et durables. Il ne s’agit pas simplement de faire des plantations d’arbres au carré, mais de inclure tous les éléments nécessaires, tels que l’herbe, les fleurs, les arbustes et les arbres, afin qu’un écosystème complet puisse être généré. Pour cela, nous utilisons des espèces indigènes du lieu et effectuons des tâches de surveillance et d’entretien afin qu’il puisse être autonome en un minimum de temps & rdquor;, affirme l’entreprise dont le PDG est Juan Carlos Sesma.

Reboisements avoir une attestation du ministère de la transition écologique, qui offre des garanties de rigueur dans ces actions.

Plusieurs entreprises sont venues à cette startup pour exécuter leurs plans de compensation de leur empreinte carbone : Springfield, Alsa, Enagás, LG ou Banco de Santander en font partie.

Sesma souligne que «notre pays est le deuxième de l’UE, derrière la Suède, avec la plus grande superficie forestière: près de 30 millions d’hectares. Si les services environnementaux, sociaux et économiques rendus par nos forêts étaient étendus et valorisés, nous serions l’une des grandes puissances européennes de la nouvelle économie verte & rdquor ;.

L’impulsion donnée à cette stratégie, ajoute-t-il, permettrait à l’Espagne initier « une véritable transition écologique vers un modèle de développement durable en milieu rural, qui contribuera au défi démographique de lutter contre le dépeuplement et l’abandon d’activité en milieu rural & rdquor ;.

