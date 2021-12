Ils composent une chanson pour Sirey Morán, Nuestra Belleza Latina

Univision Ils composent une chanson pour Sirey Morán

Au cours des différentes saisons de Nuestra Belleza Latina, les gagnantes qui ont détenu le titre de reines d’Univisión ont généré toutes sortes de passions, mais il y a longtemps, une reine n’avait pas autant d’impact auprès de son public que Sirey Morán.

Et c’est que la récente gagnante de la 12e édition de l’émission de téléréalité Univisión, qui depuis le début du concours avait un bataillon de fans qui l’ont soutenue jusqu’à ce qu’elle remporte son triomphe massif, ne cesse de recevoir des échantillons d’affection et d’admiration de sa part fidèles, au point que la catracha a déjà son propre chant.

L’interprète de musique urbaine Jossiel Chávez, basé en Floride, a composé à l’origine la chanson pour la reine, que nous partageons avec vous ici, où il exprime à quel point les Honduriens se sentent honorés et fiers d’avoir une première miss internationale qui a laissé le nom de son pays au plus haut.

« Et que le nom de Sirey Morán sonne, le pays est en fête, nous devons célébrer. Nous catrachos sommes déjà pleins de bonheur, car le Honduras a pris la première place, grâce à une si belle et belle femme, merci d’avoir représenté les cinq étoiles. Nous étions avec vous dans votre voyage, et c’est grâce à vous qu’aujourd’hui nous écrivons l’histoire. J’ai failli briser la télévision avec émotion : le Honduras a finalement gagné quelque chose, la malédiction a été brisée. Vous avez rendu toute une nation fière, vous avez pris la couronne et nos cœurs », dit une partie de la chanson.

Depuis que Sirey, (qui a également représenté le Honduras dans Miss Univers sans aucun classement), a été couronnée Nuestra Belleza Latina, la reine n’a cessé de mentionner que son triomphe est pour son peuple hondurien, et chaque fois qu’elle le peut, elle honore votre beau pays.

« Cette couronne est à toi. Merci beaucoup, la première couronne pour le Honduras… et merci à tous ceux qui m’ont soutenu », ont été précisément les premiers mots prononcés par Sirey après avoir reçu la couronne des Vénézuéliens Migbelis Castellanos.

« Quand un Hondurien triomphe, tout le Honduras triomphe », a ajouté la belle reine, qui lors de son couronnement n’a pu s’empêcher d’agiter un drapeau du pays d’Amérique centrale. « Grâce à Dieu, à mon Honduras, à mon peuple… la vérité a été réalisée, et (merci) à toute cette équipe spectaculaire qui m’a beaucoup appris. »

Voir dans ce lien les photos et vidéos de Sirey Morán lorsqu’elle était dans MISS UNIVERSO.

Écoutez la chanson de Sirey Morán et dites-nous ce que vous pensez de ses fans qui lui dédient leurs propres chansons.