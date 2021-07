Ils conçoivent le premier moteur quantique

in

12/07/2021 à 08:00 CEST

Des physiciens de l’Institut Néel (CNRS en France), en collaboration avec les universités américaines de Rochester et Saint-Louis, ont découvert comment obtenir de l’énergie à partir de processus quantiques et l’utiliser pour démarrer un moteur.

C’est un moteur de nouvelle génération qui fonctionne sur la base de deux processus quantiques très complexes, l’intrication et la mesure.

L’intrication quantique décrit une particularité étonnante des particules élémentaires : après avoir été ensemble pendant un certain temps, elles partagent la même identité une fois séparées les unes des autres.

Tout changement que nous apportons à l’une de ces particules sera instantanément reflété par l’autre particule, même si elle se trouve à des milliers de kilomètres. C’est pourquoi l’intrication quantique est la base de la téléportation quantique et de la cryptographie.

Moins bien connu est un deuxième processus appelé mesure quantique, un autre des enchevêtrements logiques de la physique des particules élémentaires.

La mesure quantique a un problème structurel : la simple observation d’un système physique le perturbe. Il est impossible de connaître son état naturel avant observation ou mesure. On ne connaît jamais la nature fondamentale à l’état virginal.

En d’autres termes, le dilemme est le suivant : comment expliquer, dans une mesure quantique, la valeur définie des observables de l’appareil macroscopique, alors que du point de vue quantique, le système est dans une superposition d’états ? (Olimpia Lombardi et Leonardo Vanni, 2010).

Empreinte énergétique

Empreinte énergétiqueL’intention des physiciens n’est pas seulement de mesurer un système quantique, mais aussi de mesurer (et éventuellement de profiter de) l’empreinte énergétique générée par l’acte de mesure lui-même.

Cette empreinte énergétique fait partie d’une discipline émergente, la thermodynamique quantique, qui englobe deux sciences différentes : la physique quantique et la thermodynamique statistique, qui relie la description microscopique de la nature à la description macroscopique.

Le simple fait de la mesure quantique implique deux processus énergétiques parallèles dont l’articulation est compliquée. D’une part, obtenir des informations sur un système quantique génère un coût énergétique imprécis.

D’autre part, la mesure quantique induit des fluctuations quantiques associées à des changements d’énergie et d’entropie du système observé.

Ainsi, la mesure quantique manifeste un double potentiel énergétique : l’observation d’un système consomme de l’énergie (et laisse une empreinte énergétique), en même temps qu’elle provoque des changements dans le système observé qui altèrent sa température (et provoque aussi une empreinte énergétique).

Comme les chercheurs l’expliquent dans un communiqué, avec ces éléments, il est possible de construire un moteur qui tire parti de l’empreinte énergétique générée par la mesure quantique dans les deux processus.

Schéma du moteur couplé à deux qubits. Une impulsion rouge excite le qubit rouge. L’excitation est délocalisée sous l’effet du couplage, générant un état d’intrication entre les deux qubits. Par conséquent, un démon mesurant le qubit bleu a une probabilité non nulle de détecter une excitation dans ce qubit, ce qui entraîne un gain d’énergie net. En fin de compte, le démon peut utiliser les informations acquises lors de sa mesure pour extraire de l’énergie sous forme de travail, désactivant le qubit bleu de manière contrôlée avec une impulsion bleue. (Crédit : Alexia Auffèves, Institut Néel).

Moteur coudéeIl y parvient en conciliant les deux aspects de la mesure quantique dans un cadre théorique (le moteur) qui repose sur les qubits ou bits quantiques (l’unité de base de l’informatique quantique), qui sont ici utilisés comme source d’information. En 2018, il a déjà été découvert que le Principe de Landauer (1961), selon lequel l’écriture ou l’effacement d’informations génère de l’énergie, se produit également dans un système quantique.

Le moteur quantique est construit avec des qubits à différentes fréquences qui se combinent avec des photons. Dans ce jeu presque magique, dans lequel les qubits finissent par s’enchevêtrer quantiquement, il y a un gain net d’énergie.

Les chercheurs soulignent que ce gain énergétique net est tout à fait original, puisqu’il provient du mécanisme de mesure quantique sans équivalent classique : il est produit uniquement par l’observation du système quantique du moteur.

Ainsi, l’un des processus associés à la mesure quantique est répliqué à des fins énergétiques.

Le deuxième aspect est obtenu en introduisant dans le moteur un troisième objet quantique (en plus des qubits et des électrons), une sorte d’aiguille, qui joue le rôle de mesure et module l’intrication quantique déclenchée dans le premier processus.

L’analyse de ce deuxième aspect, selon les chercheurs, confirme qu’un flux d’énergie se produit également lorsque les qubits intriqués migrent vers l’aiguille.

L’énergie de cette phase de la mesure est générée du fait d’avoir effacé les corrélations quantiques entre les qubits intriqués, du seul fait d’avoir inséré une aiguille de mesure dans le moteur.

Tourner avec le démon de Maxwell

Tourner avec le démon de MaxwellLes chercheurs expliquent leur développement comme suit : dans ce qu’on appelle le paradoxe du démon de Maxwell, un démon utilise des informations acquises sur les états microscopiques d’un gaz pour produire un moteur qui fonctionne à partir d’une seule source chaude (le soi-disant moteur monothermique ), en violation apparente du deuxième principe de la thermodynamique (l’entropie a tendance à augmenter).

Ce paradoxe est résolu en invoquant la nature physique de l’information : la mémoire du démon doit être réinitialisée avant de redémarrer un cycle moteur, ce qui nécessite une source froide.

L’expérience proposée par ces chercheurs repose sur un mécanisme similaire, à la différence près que la ressource énergétique ne provient pas d’une source chaude, mais de la mesure elle-même, qui fournit à la fois énergie et information.

Nouvelle perspective

Nouvelle perspectiveLes résultats de cette recherche, publiés dans la revue Physical Review Letters, offrent une nouvelle perspective sur le postulat de la mesure quantique, dont la position au sein de la théorie quantique ne fait pas encore l’objet d’un consensus, notent les chercheurs.

Cependant, ils préviennent également que les résultats obtenus sont valables en l’absence de bruit thermique, puisque la seule source de fluctuations considérée est la mesure quantique elle-même.

Cette limitation soulève la nécessité d’étudier, dans cette nouvelle perspective, les flux d’énergie, d’entropie et d’information qui se produisent au sein de systèmes quantiques complexes, car ils souffrent de bruit quantique arbitraire qui rend difficile l’obtention d’énergie.

Les chercheurs citent spécifiquement les processeurs quantiques car une meilleure compréhension des mécanismes énergétiques fondamentaux impliqués dans leur fonctionnement est nécessaire si leur consommation d’énergie doit être considérablement réduite.

