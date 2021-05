Ils conçoivent un bus amphibie pour les routes terrestres et maritimes

20/05/2021 à 17 h 55 CEST

SPORT.es

Le “Terra Wind” est un bus développé par la société américaine Cool Amphibious Manufacturers International (CAMI). La particularité de ce moyen de transport est la capacité à naviguer. Traverser la mer ne pose aucun défi pour ce véhicule: non seulement il est capable de rester à flot, mais il peut se déplacer sur l’eau à une vitesse de croisière de 7 nœuds (13 km / h) aussi bien sur le calme d’un lac que contre le surf. La destination sur terre sera atteinte à une vitesse de 130 km / h grâce aux performances de son moteur diesel.

C’est ainsi que le projet est décrit par ses inventeurs: John et Julie Giljam, créateurs de toutes sortes de véhicules amphibies en Caroline du Sud depuis 1990: «Le Terra Wind a été conçu pour inspirer à la fois les amateurs de luxe et trouver des solutions fonctionnelles. Ils sont fabriqués sur commande: nous voulons combiner terre et eau avec la meilleure expérience. Nous sommes ici pour répondre à toutes sortes de besoins. ”

Depuis la création de votre entreprise, vos bénéfices se sont améliorés et ils ont diversifié leurs activités en créant toutes sortes de véhicules amphibies. Ses principaux clients sont des millionnaires qui demandent à transformer le bus en un manoir roulant et flottant.