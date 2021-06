Ils confirment la séparation de Claudia Martín et Andrés Tovar – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Au milieu du succès que connaît la telenovela Fuego Ardiente, un projet qui est dans sa dernière ligne droite et où l’actrice Claudia Martín a conquis les téléspectateurs avec son personnage de Martina, son nom monopolise les gros titres, cette fois, pour une affaire de sa vie personnelle.

Comme peu de fois, lors de la section de spectacles de l’émission Sale el Sol produite par son mari, Andrés Tovar, il a été annoncé que le couple était séparé depuis quelques mois ; Cette information a été transmise quelques heures après que le magazine TVNotas a publié en couverture un article sur l’infidélité présumée de l’acteur avec une autre actrice bien connue. La séparation entre Martín et Tovar survient un an et demi après leur mariage de rêve, célébré à Oaxaca.

Quasiment au début de l’émission de la matinée, la journaliste Ana María Alvarado s’est chargée de démentir les propos du magazine, mais en confirmant que l’actrice et le producteur sont séparés depuis plusieurs mois : “Ce matin il y avait une information que nous voulons vous communiquer à propos de notre producteur Andrés Tovar, d’ici, de Sale el sol et sa séparation d’avec Claudia Martín, c’est un fait, ils sont séparés depuis plusieurs mois, il n’est pas ensemble, mais il n’y a personne, il n’y a pas de tiers en désaccord comme aujourd’hui dans un magazine », a-t-il commenté.

De son côté, Joanna Vega-Biestro a continué à révéler que c’était le producteur qui leur a fait part de sa décision : “La réalité, c’est qu’il avait la confiance de nous dire que nous sommes son équipe, en fin de compte nous sommes une famille, quand quelque chose arrive, on a tendance à le commenter entre nous et il n’a jamais été question d’un tiers en désaccord, aucun problème n’a jamais été évoqué ».

Le journaliste a continué à révéler pourquoi ils n’avaient pas rendu leur décision publique : “C’est une séparation avec beaucoup d’amour, même si cela semble difficile à croire, car ce sont deux personnes qui s’aiment tellement qu’elles ont décidé de prendre des chemins différents , mais sur le chemin du respect et de l’amour. . Je pense qu’il est important de souligner, surtout parce qu’ils prenaient les mesures nécessaires -parce qu’ils ont aussi de la famille- pour le commenter à l’époque, il est donc important de préciser que ce qui est apparu sur la couverture aujourd’hui n’est pas vrai », a-t-il mentionné.

Enfin, Ana María Alvarado a repris la parole pour dire : « Claudia et Andrés sont très aimés, j’ai eu l’occasion d’aller à leur mariage, chacun aura son processus, son deuil et nous leur souhaitons le meilleur à tous les deux, a précisé que il n’y a personne d’autre sur la route ».

Concentrée sur son travail de comédienne, Claudia a rarement évoqué sa vie privée devant les caméras ; Cependant, dans l’émission de son mari, elle l’a fait à quelques reprises, comme lors de sa visite en octobre 2019, un mois après s’être mariée avec le producteur. À cette occasion, Martín a été sincère et a expliqué pourquoi il ne s’était jamais imaginé vêtu de blanc : « Je ne croyais vraiment pas que j’allais me marier, je ne le voyais pas comme un plan ou comme un objectif, je crois simplement que cela s’est passé, avoir pu le rencontrer à Andrés et savoir depuis le début qu’il est l’amour de ma vie, alors pour moi c’était comme dire : « Bien sûr que oui ! Avec toi jusqu’à la fin du monde’. En ce moment, nous sommes dans un processus de relation de couple et je l’apprécie beaucoup », a avoué l’actrice à cette occasion.