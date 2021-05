Ils confirment l’amende de plus de 23000 euros à Miguel Bosé pour avoir tenté de déduire des dépenses personnelles

MADRID, le 26 mai. (EUROPA PRESS) –

La Chambre du contentieux administratif de la Cour supérieure de justice de Madrid a rejeté deux recours présentés par le chanteur Miguel Bosé contre une décision de justice pour avoir tenté de déduire des dépenses personnelles comme dépenses professionnelles, y compris l’achat de jambons, et le musicien doit payer une amende de plus plus de 23 000 euros.

Bosé, par l’intermédiaire de la société Costaguana SL – une société dédiée à la gestion des activités artistiques du chanteur – a déposé un recours contre les décisions du tribunal administratif régional économique de Madrid.

Le jugement confirme que le chanteur a tenté d’inclure dans les dépenses de cette société certaines dépenses personnelles, telles que l’achat de produits ibériques (jambon ou longe), l’installation d’une télévision en circuit fermé ou les réparations dans le jardin de sa maison.

De plus, il a également tenté d’inclure les dépenses associées à la location d’un véhicule Audi et les autres dépenses liées aux réparations de diverses automobiles, qui ont toutes été rejetées.