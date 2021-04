Ils confirment que J Balvin deviendra père

. J Balvin célèbre son premier-né.

J Balvin deviendra bientôt père pour la première fois, résultat de son histoire d’amour consolidée avec le mannequin argentin Valentina Ferrer. S’il est vrai que l’information n’a pas été révélée par le chanteur, le magazine HOLA! Les USA ont confirmé la nouvelle avec des sources proches du couple.

« SALUT! Les USA ont pu confirmer qu’en effet, la chanteuse colombienne et le mannequin argentin attendent leur premier bébé, qui vient consolider avec une floraison la relation qui a tous deux commencé en 2018 avec le début d’une belle famille qu’ils ont tant désirée. . ont », a assuré la publication américaine.

SALUT! USA a détaillé que la petite amie de Balvin en est à son sixième mois de grossesse avec un enfant qui s’appellera Rio.

Des sources proches de J Balvin ont mentionné que l’interprète colombien annoncera bientôt officiellement la grossesse de Valentina Ferrer, ceci parce qu’il se sent « quelque peu dépassé » par l’agitation et l’intrigue que ces informations ont provoquées.

Voici ce que vous devez savoir:

« El Gordo y la Flaca » a annoncé la grossesse de la petite amie de J Balvin début 2021

En février 2021, « El Gordo y la Flaca » a été l’un des premiers médias à rendre compte de la grossesse de Valentina Ferrer, la petite amie de J Balvin.

« Malgré toutes les difficultés que le chanteur a dû traverser pendant la pandémie, il semble qu’ils ont fait la tâche avec fermeté et le résultat est qu’un Balvicito ou une Valentinita arrivera bientôt, et c’était l’un de ses vœux les plus forts. José », A mentionné Tanya Charry dans une émission de« El Gordo y la Flaca ».

Le journaliste colombien a assuré dans l’émission de divertissement Univision que J Balvin et ses proches étaient « très heureux » de la nouvelle de la grossesse tant attendue de Ferrer.

J Balvin voulait devenir père

Tout au long de sa carrière artistique exceptionnelle, J Balvin a été très ouvert avec les médias lorsqu’il a exprimé son grand désir d’avoir des enfants.

Dans le cadre de la promotion de l’album record « Colores » en 2018, Balvin a offert une interview à Univision où il a confirmé qu’il voulait fonder une famille dans un avenir pas trop lointain: « Je rêve d’une famille, avec des enfants, avec pouvoir continuer à développer la musique à travers le monde et être très heureux ».

La relation amoureuse entre J Bavin et Valentina Ferrer a commencé en 2018

Selon HOLA! Aux États-Unis, la relation amoureuse entre J Balvin et Valentina Ferrer a commencé en 2018 après avoir assisté ensemble à la Fashion Week de New York.

Le célèbre couple a connu une brève rupture fin 2019, mais aujourd’hui, ils restent plus proches que jamais en attendant leur premier-né.

Balvin et Ferrer se sont rencontrés pour la première fois lors des enregistrements du clip vidéo « Sigo extrañándote », un projet audiovisuel du chanteur colombien joué par un mannequin talentueux de 27 ans.

