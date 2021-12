Ils confirment que la technique de ‘fracking’ provoque des tremblements de terre

10/12/2021 à 09:03 CET

La technique controversée du « fracking », qui consiste à injecter de l’eau à haute pression dans le sous-sol pour casser la roche et ainsi obtenir du gaz et du pétrole, provoque des tremblements de terre et cela peut constituer un danger pour la population. Une nouvelle étude vient de confirmer que Ces tremblements de terre dérivés du « fraking » peuvent être moins intenses que les tremblements de terre conventionnels, mais de plus longue durée.

Une équipe de recherche germano-canadienne a documenté un nouveau type de tremblement de terre dans un environnement d’injection en Colombie-Britannique, au Canada. Contrairement aux séismes conventionnels de même magnitude, ceux-ci sont plus lents et durent plus longtemps. Il s’agit d’un nouveau type de tremblement de terre causé par la fracturation hydraulique, mieux connue sous le nom de « fracturation hydraulique », une méthode controversée utilisée dans l’ouest du Canada et dans d’autres parties du monde pour l’extraction de pétrole et de gaz.

Avec un réseau de huit stations sismiques entourant un puits d’injection séparés de quelques kilomètres, des chercheurs de la Commission géologique du Canada, de la Ruhr-Universität Bochum (RUB) et de l’Université McGill rIls ont enregistré des données sismiques pour environ 350 tremblements de terre.

Environ dix pour cent des tremblements de terre localisés présentaient des caractéristiques uniques qui suggèrent qu’ils se décomposent plus lentement, similaires à ce qui avait été observé auparavant, en particulier dans les zones volcaniques.

Le groupe dirigé par Hongyu Yu et le professeur Rebecca Harrington a expliqué les résultats dans la revue Nature Communications.

Diverses théories sur l’origine des tremblements de terre

À ce jour, les chercheurs ont expliqué la origine des tremblements de terre au cours du processus de fracturation hydraulique, ou « fracking », à travers deux processus.

La première est que le fluide pompé sous terre génère une augmentation de pression suffisamment importante pour générer un nouveau réseau de fractures dans les roches souterraines à proximité du puits.

En conséquence, l’accumulation de pression peut être suffisamment importante pour éliminer les failles existantes et déclencher un tremblement de terre.

Selon le deuxième processus, l’augmentation de la pression du fluide par injection dans le sous-sol exerce également des changements de contraintes élastiques dans les roches environnantes qui peuvent être transmis sur de plus longues distances.

Si des changements de contrainte se produisent dans les roches où existent des failles, ils peuvent également entraîner des changements qui font glisser la faille et provoquent ainsi un tremblement de terre.

Récemment, des modèles numériques et des analyses de laboratoire ont prédit ce qui peut arriver dans les failles situées à proximité des puits d’injection, un phénomène appelé glissement asismique, qui commence comme un glissement lent qui ne libère pas d’énergie sismique.

Ce glissement lent peut également provoquer un changement de contrainte dans les failles voisines, les faisant glisser rapidement et provoquer un tremblement de terre.

Le manque d’énergie sismique du glissement de terrain sismique et la taille des failles impliquées rendent l’observation dans la nature difficile. Par conséquent, les chercheurs n’ont pas encore été en mesure de documenter un glissement de terrain sismique lié à des tremblements de terre induits. Mais l’étude actuelle fournit des preuves indirectes de la charge sismique et d’une transition de glissement asismique à sismique.

Modifier le procédé de fracturation hydraulique

L’équipe de recherche germano-canadienne interprète les tremblements de terre lents récemment découverts comme une forme intermédiaire entre le séisme conventionnel et le glissement de terrain asismique et, par conséquent, il s’agit d’une preuve indirecte qu’un glissement de terrain sismique peut également se produire à proximité des puits.

Par conséquent, les chercheurs ont appelé ces événements des tremblements de terre à forme d’onde de fréquence hybride (EHW).

« Si l’on comprend à quel endroit du sous-sol se produit la réaction au processus de fracturation hydraulique avec des mouvements qui ne provoquent pas de séisme et, par conséquent, n’endommagent pas la surface, Idéalement, nous pourrions utiliser ces informations pour ajuster la procédure d’injection à cet égard.& rdquor;, a noté Rebecca Harrington, directrice du groupe Hydrogéomécanique chez RUB.

« Nous avons supposé que les séismes induits se comportent comme la plupart des autres séismes et ont à peu près la même vitesse de rupture, deux à trois kilomètres par seconde », explique Rebecca Harrington. Mais cela ne semble pas toujours être le cas.

Alors que les secousses d’un séisme conventionnel de magnitude 1,5 dans l’ensemble de données des chercheurs s’étaient atténuées après environ sept secondes, un séisme EHW de la même magnitude continué à trembler pendant plus de dix secondes.

C’est-à-dire que, bien qu’ils soient moins intenses, ils sont plus longs dans le temps dans le cas de la « fracturation hydraulique », selon les résultats obtenus.

Photo principale : Magazine pétrochimique

Étude de base : https://www.nature.com/articles/s41467-021-26961-x