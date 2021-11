Ils confirment que les poulpes, les crabes et les homards ressentent de la douleur

28/11/2021 à 10h00 CET

Les invertébrés marins tels que les poulpes, les calmars, les crevettes et les écrevisses sont capables de ressentir la douleur, la faim, la joie et l’excitation, entre autres expressions de sensibilité, selon un rapport de la London School of Economics and Political Science, ce qui peut changer la façon dont nous ces animaux sont traités à la fois au Royaume-Uni et dans le reste du monde.

La recherche s’est appuyée sur plus de 300 études scientifiques pour évaluer les preuves de la sensibilité de deux groupes d’animaux invertébrés : les mollusques céphalopodes, ou pour faire court, les céphalopodes (y compris les octopodes, les calmars et les seiches) et les crustacés décapodes, ou pour les plus courts, les décapodes (y compris les crabes, homards et écrevisses).

Il a également évalué les implications potentielles sur le bien-être des pratiques commerciales actuelles impliquant ces animaux, comme expliqué dans le rapport.

Le rapport conclut que ces invertébrés ont « un système nerveux central complexe, l’une des principales caractéristiques de la sensibilité », et qu’ils sont capables de ressentir « des sensations de douleur, de plaisir, de faim, de soif, de chaleur, de joie, de confort et d’excitation. «

Huit critères clés

Pour les chercheurs, la sensibilité est liée à la capacité d’éprouver de la joie, de l’excitation et de la détresse, comme cela est établi dans ce rapport.

Parmi les critères permettant de déterminer la présence de sensibilité chez ces animaux, le rapport incluait la présence de récepteurs de la douleur et de fonctions cérébrales intégratives, la capacité d’apprentissage associatif (par opposition à l’accoutumance et la sensibilisation) et des tactiques d’autoprotection flexibles utilisées en réponse aux blessures et menaces, comme expliqué dans le rapport.

Le rapport a établi un niveau de confiance pour chacun des huit critères, allant d’un manque de confiance à un niveau de confiance très élevé.

« Dans notre schéma, une confiance élevée ou très élevée qu’un animal répond à sept ou plus des critères équivaut à une preuve très solide de sensibilité », indique le rapport.

Les poulpes en tête

« Une confiance élevée ou très élevée qu’un animal répond à cinq critères ou plus équivaut à une preuve solide de sensibilité, et une confiance élevée ou très élevée qu’un animal répond à trois critères ou plus équivaut à une preuve substantielle de sensibilité », ajoute-t-il.

L’estimation la plus élevée de la sensibilité a été observée chez les poulpes, avec une confiance élevée ou très élevée dans sept des huit critères, suivie par le calmar, avec une confiance très élevée dans deux des huit critères.

L’indice de sensibilité le plus faible a été observé chez les crevettes, les crevettes et les crevettes, et chez les nautiloïdes, une sous-classe de céphalopodes : les deux ne montrent qu’un niveau de confiance très élevé dans l’un des huit critères, comme le montrent les résultats du rapport.

Impact social

Impact socialLes résultats de cette enquête ont impacté l’establishment politique britannique, dont le gouvernement avait commandé ce rapport dans le cadre de son Animal Welfare Bill.

Le projet a reconnu les vertébrés comme des êtres sensibles, mais comme la législation était incomplète, le gouvernement a chargé la London School of Economics de déterminer également le degré de sensibilité des invertébrés, afin d’évaluer si davantage de protections s’appliqueraient à ces animaux.

La London School of Economics considère dans un communiqué que les poulpes, les crabes et les homards bénéficieront d’une plus grande protection en vertu de la loi britannique sur la protection des animaux.

Il ajoute que son rapport montre qu’il existe des preuves scientifiques solides que ces animaux sans épines ont la capacité de ressentir de la douleur, de la détresse ou du mal.

Grande incohérence

Le Dr Jonathan Birch, professeur agrégé au LSE Center for Philosophy of Natural and Social Sciences et chercheur principal du projet Foundations of Animal Sentience, note que les mollusques céphalopodes et les crustacés décapodes devraient être considérés comme sensibles et devraient donc être inclus dans le champ d’application de la Loi sur le bien-être animal.

« L’amendement contribuera également à éliminer une incohérence majeure : les poulpes et autres céphalopodes sont protégés par la science depuis des années, mais n’ont reçu aucune protection en dehors de la science jusqu’à présent. Une façon dont le Royaume-Uni peut montrer la voie en matière de bien-être animal est de protéger ces animaux invertébrés, ce que les humains ont souvent complètement ignoré.

Le rapport a également évalué les implications potentielles sur le bien-être des pratiques commerciales actuelles impliquant ces animaux.

Entre autres mesures, il recommande de ne pas couper les ongles et d’éviter l’ablation du pédoncule oculaire, ainsi que d’interdire la vente de crustacés décapodes vivants à des manipulateurs non formés et inexpérimentés, et d’interdire les méthodes extrêmes d’abattage, telles que l’ébullition vivante sans étourdissement.

Il comprend également des suggestions sur les meilleures pratiques de transport, d’étourdissement et d’abattage.

Peu de changements

Peu de changementsLe gouvernement britannique a confirmé que le champ d’application du projet de loi sur le bien-être animal sera étendu à tous les crustacés décapodes et mollusques céphalopodes.

Le ministre du Bien-être animal, Lord Goldsmith, a souligné: « La science est maintenant claire que les crustacés et les mollusques peuvent ressentir de la douleur et il n’est donc que juste qu’ils soient couverts par cette législation vitale. »

Cependant, dans un communiqué, le gouvernement britannique note également que les résultats du rapport n’affecteront pas la législation existante ou les pratiques de l’industrie telles que la pêche. Il n’y aura pas non plus d’impact direct sur la pêche aux fruits de mer ou l’industrie de la restauration.

Il considère seulement que le rapport est conçu pour garantir que le bien-être animal est pris en compte de manière adéquate dans la prise de décision future.

Référence

RéférenceExamen des preuves de la sensibilité chez les mollusques céphalopodes et les crustacés décapodes. Jonathan Birch et al. London School of Economics and Political Science, novembre 2021.

Photo du haut : Poulpe dans la mer. Serena Repice Lentini. Déployez.