Ils confirment qu’un effet quantique peut atteindre l’invisibilité

23/11/2021 à 08:00 CET

Trois expériences physiques ont testé pour la première fois une hypothèse émise par le physicien autrichien Wolfgang Pauli en 1925. Selon cette hypothèse, un gaz peut soudainement devenir transparent, sous certaines conditions.

L’explication est relativement simple. Les principe d’exclusion de Pauli, une règle de la mécanique quantique, stipule que dans certaines conditions les atomes ne peut pas adopter le même état quantique, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas avoir la même quantité de mouvement qu’un autre atome dans la même expérience.

Ils ne le peuvent pas parce que les atomes qui restent piégés dans des conditions de surpeuplement n’ont aucun moyen de changer d’état quantique, en raison de l’étroitesse spatiale : ils sont si proches les uns des autres que tous les états quantiques disponibles sont remplis. Ils deviennent une forme de matière appelée mer de fermiexplique NewScientist.

L’une des conséquences de cet encombrement est que, lorsque les atomes sont étroitement serrés les uns contre les autres, non seulement ils ne peuvent pas changer d’état quantique, mais ils ne peuvent pas non plus diffuser la lumière.

Pour cette raison, si un nuage dense de gaz quantique rempli d’atomes surpeuplés se refroidit suffisamment, il devient invisible : le brouillard se dissipe et nous pouvons voir à travers.

Triple contrôle

Voici ce que trois équipes de scientifiques ont découvert pour la première fois lors d'expériences parallèles, confirmant que Pauli avait raison : la physique quantique s'impose dans les nuages ​​d'atomes denses et ultrafroids.

Dans l’une de ces expériences, des physiciens ont observé l’effet d’exclusion de Pauli dans un nuage d’atomes de lithium. À mesure qu’ils devenaient plus froids et plus denses, les atomes dispersaient moins de lumière et devenaient progressivement plus sombres, explique le MIT dans un communiqué.

Lorsque la température a été abaissée, les atomes de lithium ont diffusé 37% de lumière en moins, indiquant que de nombreux atomes ont été empêchés de diffuser la lumière.

Les chercheurs soupçonnent que s’ils pouvaient pousser les conditions plus loin, jusqu’au zéro absolu, le nuage deviendrait complètement invisible.

Dans la deuxième expérience, les chercheurs ont testé un nuage d’atomes de strontium ultrafroids et ont découvert qu’à des températures plus basses, ces atomes diffusent deux fois moins de lumière qu’à des températures plus élevées.

Dans la troisième expérience, les chercheurs ont observé et mesuré une diffusion similaire de la lumière dans un nuage d’atomes de potassium ultra-froids, ainsi qu’une augmentation correspondante de la quantité de lumière transmise à travers le nuage.

Nouveau phénomène en physique

Nouveau phénomène en physiqueLa chose la plus importante à propos de ces résultats, soulignent les chercheurs, est qu’ils montrent un nouveau phénomène en physique.

Ces connaissances fondamentales peuvent être utilisées, par exemple, pour développer des matériaux avec une diffusion de la lumière supprimée, qui pourraient être utilisés pour préserver les données dans les ordinateurs quantiques, selon les chercheurs.

Il suggère également de nouvelles façons de contrôler la lumière et les atomes. La diffusion de la lumière est étroitement liée à un processus appelé émission spontanée, dans lequel un atome dans un état de haute énergie se désintègre à une énergie plus faible en émettant de la lumière.

Les résultats obtenus dans ces expériences suggèrent que cette décomposition pourrait être volontairement bloquée, augmentant ainsi la durée de vie utile de l’état énergétique.

Cette technique pourrait être utile pour stocker des informations quantiques pendant une période plus longue que ce qui est normalement possible, par exemple dans un ordinateur quantique, note ScienceNews.

Tout dans un exemple

Tout dans un exempleEn résumé, et en sauvegardant logiquement toutes les distances, on peut décrire par un exemple ce que ces investigations apportent : si on entasse de nombreuses personnes dans une pièce, il leur est impossible de se déplacer ou de changer de place.

Ils ne peuvent pas non plus refléter la lumière, car il n’y a pas d’espace matériel pour qu’elle circule. Et lorsque les corps de ces personnes ne reflètent pas la lumière, ils deviennent invisibles. Ils sont toujours là, mais on ne les voit pas (on peut regarder à travers eux).

Regarde ça c’est vraiment le cas dans le monde quantique C’est une grande réussite scientifique, car maintenant les chercheurs peuvent profiter des personnes de l’exemple pour stocker des informations plus longtemps (elles sont comme des statues), et aussi prolonger dans cet état intéressant le temps nécessaire pour effectuer les opérations (quantiques) dont nous avons besoin. Ils peuvent même répéter l’expérience avec d’autres groupes de personnes et multiplier ainsi les applications technologiques.

Les références

Photo du haut : nuage d’atomes froids en expansion, en forme d’anneau. (Crédit : E. Edwards / JQI)