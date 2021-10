Ils confirment une augmentation « exponentielle » des tiques et des moustiques en Espagne

16/10/2021 à 10h03 CEST

Deux des insectes les plus gênants que l’on puisse rencontrer en Espagne, les tiques et les moustiques, sont favorisés par le réchauffement climatique, de sorte qu’ils apparaissent chaque année plus tôt et se multiplient davantage. Les maladies qu’ils transmettent peuvent être très graves.

Problèmes et maladies liés à les tiques « augmentent de façon exponentielle & rdquor; en raison du changement climatique, qui génère des hivers plus courts et plus doux, selon Agustín Estrada, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Saragosse, rapporte Efe.

Estrada a confirmé cette semaine lors d’une conférence sur les parasites que les problèmes générés par ce parasite « augmentent de façon exponentielle & rdquor; en raison de conditions météorologiques modifiées, ce qui implique que “Chaque fois que l’activité de l’espèce commence plus tôt & rdquor; et leur mortalité est réduite.

De plus, sa zone d’activité a varié et, ainsi, à cette époque « il est pratiquement impossible de trouver des tiques dans des régions telles que l’Estrémadure, qui il y a 50 ans était l’un de ses habitats & rdquor; et pourtant « ils se sont déplacés vers le nord ».

Estrada considère que l’un des principaux facteurs de son entrée en Espagne est dû au déplacement de « centaines de millions d’oiseaux migrateurs qui introduisent des tiques d’Afrique & rdquor ;.

Transmission de la maladie

Dans tous les cas, la cheffe de secteur du Centre de coordination des alertes et des urgences (CCAES) du ministère de la Santé, María José Sierra Moros, a expliqué dans le même acte que cette question « doit être traitée avec une approche globale & rdquor ;, puisque les maladies transmises par des vecteurs comme les tiques « sont très complexes car de nombreux facteurs convergent : biologiques, environnementaux, écologiques & mldr; & rdquor; et donc il est nécessaire « un cadre qui permette le travail de la santé publique avec coordination et collaboration & rdquor; d’autres agents.

Le directeur général de l’association patronale ANECPLA, des entreprises spécialisées dans les ravageurs, Jorge Galván, a convenu avec Sierra de la nécessité « d’une approche transversale qui évalue la santé environnementale, animale et humaine & rdquor;, après avoir confirmé que la population de tiques aujourd’hui en Espagne est « shot up ».

Le problème est aggravé en considérant que « les futures pandémies après Covid-19 seront d’origine zoonotique, selon le & rdquor; et chez eux, la tique, qui transmet déjà des maladies graves telles que la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, représente un risque supplémentaire.

Le virus du Nil occidental, poussé par le réchauffement

D’autre part, l’augmentation généralisée des températures due à la crise climatique favorise la transmission du virus West Nile (WNV) dans certaines régions d’Europe, où les conditions sont plus propices à la prolifération des virus et de leurs moustiques transmetteurs.

Ceci est mis en garde par une étude de l’Institut des sciences et technologies de l’environnement de l’Université autonome de Barcelone (ICTA-UAB) qui analyse les causes pour lesquelles le virus du Nil occidental est récemment devenu un problème de santé en Europe en raison de sa propagation rapide.

Dans l’étude, en outre, les scientifiques avertissent que le virus se propagera à des endroits plus au nord de l’Europe en raison du temps plus chaud.

Le virus du Nil occidental est une zoonose à transmission vectorielle qui se transmet généralement entre les oiseaux et les moustiques. Les humains, les chevaux et d’autres mammifères peuvent être infectés, mais ils ne peuvent pas le transmettre.

Les infections chez les humains peuvent être graves et entraîner des maladies neurologiques et la mortdit l’étude.

Jusqu’à récemment, ce virus n’était signalé qu’occasionnellement en Europe et l’on pensait qu’il était entré sur le continent par le biais d’oiseaux migrateurs infectés en Afrique subsaharienne.

Cette étude, publiée dans la revue ‘One Health’, tente de répondre à la question de savoir pourquoi la maladie est devenue si répandue en Europe ces derniers temps.

Plusieurs facteurs combinés

Pour ce faire, ils ont traité et analysé les données de 166 régions du sud et du sud-est de l’Europe collectées sur 13 ans, qui ont mis en évidence les changements climatiques, les modes d’utilisation des terres, les changements économiques et les dépenses publiques comme des facteurs clés du gouvernement central dans des domaines tels que l’assainissement et le environnement.

Selon Matthew Watts, chercheur principal de l’étude, il n’y a pas d’explication simple pour décrire la récente montée du virus du Nil, mais plutôt une combinaison de causes.

En général, le temps plus chaud au printemps et en été en raison de la crise climatique rend les conditions plus favorables pour le virus et ses moustiques vecteurs.

Le chercheur a souligné que des hivers plus chauds ont probablement permis aux femelles infectées de moustiques domestiques communs (Culex pipiens) de survivre à l’hiver dans des régions qui étaient auparavant trop froides (comme le nord de l’Italie); par conséquent, le virus peut maintenant survivre si les moustiques survivent à l’hiver et se propagent au début de l’année.

Les résultats ont confirmé que les régions avec une proportion plus élevée de zones humides et de terres arables, y compris l’agriculture irriguée, qui a tendance à attirer les oiseaux et les moustiques, sont les plus à risque de contracter la maladie.

« Sans aucun doute, changez d’autres types de l’utilisation des terres irriguées aurait augmenté le risque de maladie& rdquor;, selon Watts, qui déclare que la sécheresse peut également augmenter l’intensité des épidémies, car la réduction des ressources en eau rapproche les moustiques et les oiseaux et augmente les cas possibles de transmission et de prévalence des virus, qui peuvent alors se propager aux humains.

L’étude a également révélé que les pays qui ont enregistré le plus grand nombre de cas de virus du Nil au cours de la période analysée étaient également ceux qui ont appliqué les réductions les plus importantes des dépenses de protection de l’environnement et des eaux usées, ce qui aurait pu bénéficier à la présence de moustiques et du virus. .

