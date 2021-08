Ils constatent que les iPhones plus anciens améliorent leurs performances et fonctionnent plus rapidement en changeant de région | La technologie

in

La société Apple n’échappe pas aux scandales et il semble que le ‘batterygate’ revienne à la charge, il a été découvert que les anciens appareils améliorent leurs performances en région modifiée.

Apple est fier de maintenir ses appareils à jour pendant de nombreuses années plus que les appareils Android. La réputation d’offrir jusqu’à cinq ans de mises à jour a conduit les utilisateurs à croire que les appareils fonctionnent toujours au même niveau de performance.

Au cours des dernières années, nous avons vu que c’était faux, parce que Il a été démontré qu’Apple réduit les performances des terminaux en fonction d’éléments physiques tels que la batterie et son usure, bien que tout soit passé par une mise à jour iOS.

Et, est-ce que la version 11.2 d’iOS qui a atteint les appareils à ce moment-là avait une fonctionnalité qui gérait dynamiquement la batterie et en fonction de la capacité de la batterie, le terminal serait ralenti.

La France n’a pas très bien pris l’affaire et ce qu’elle a fait a été d’enquêter sur toutes les implications, le résultat a été un procès contre Apple. La résolution s’est soldée par un accord, Apple devrait débourser 25 millions d’euros et publier une déclaration sur son site internet expliquant le problème de la batterie.

Pourquoi toutes ces informations sont-elles importantes ? Car si Apple a résolu le problème de performances en France à cause de la demande, il ne l’aurait pas fait dans le reste des pays et cela signifie que les performances des appareils plus anciens continuent de souffrir.

Dans un rapport en provenance de Chine, il a montré que le simple fait de changer la région de l’iPhone, en particulier dans les ordinateurs avec des années derrière eux, augmente les performances de l’ordinateur.. Il y a une amélioration à la fois de la fluidité et de la vitesse de réponse.

Par ailleurs, pour vérifier que le changement de région vers la France représente une amélioration des performances, des tests synthétiques ont été réalisés sur un iPhone 7. Le premier résultat avec la région inchangée était de 286 632, tandis qu’en passant à la France, le chiffre passe à 298 321.

Les résultats montrent que les performances peuvent être améliorées simplement en changeant de région. Cela rouvre un débat qui semblait déjà clos et à savoir qu’Apple peut modifier les performances de l’équipement de manière trop simple.