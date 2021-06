Ils construisent la première usine de viande cultivée en laboratoire au monde, et c’est ainsi que cela fonctionne | Vie

C’est la première usine capable de cultiver toutes sortes de viandes à base de cellules animales.

Viande du futur, une société de biotechnologie basée en Israël, a ouvert ce qu’elle considère comme “la première installation industrielle de viande d’élevage au monde”, un moyen de produire des viandes alternatives dans un monde où la santé est de plus en plus importante et où la santé est de plus en plus importante. monnaie.

Viande cultivée, ou aussi connue sous le nom de viande artificielle, viande in vitro ou viande de laboratoire, est celle qui contient de la viande animale qui ne provient pas directement du corps d’un animal, mais de la culture de cellules musculaires prélevées sur des animaux.

Eh bien, cette installation est capable de produire près de 500 kg de produits carnés de laboratoire par jour, qu’ils considèrent comme l’équivalent de 3 000 hamburgers de taille moyenne.

Comme indiqué dans un communiqué de presse, l’ouverture de cette usine « marque une étape majeure sur la voie du marché Future Meat Technologies et sert de catalyseur essentiel pour mettre nos produits sur les tablettes d’ici 2022 », a déclaré le PDG. Rom kshuk.

L’avantage de la viande cultivée, selon le communiqué, c’est qu’il génère 80 % d’émissions de gaz à effet de serre en moins, et consomme 96% moins d’eau que la production de viande traditionnelle. De plus, le processus de fabrication de la viande est environ 20 fois plus rapide que l’élevage des animaux puis leur abattage.

Cette première usine est capable de produire des produits de poulet, de porc et d’agneau à base de cellules, et avec la capacité de produire beaucoup plus de produits à base de viande à l’avenir.

« Après avoir prouvé que la viande d’élevage peut atteindre la parité des coûts plus rapidement que le marché ne l’avait prévu, cette installation de production change vraiment la donne », ajoute le directeur scientifique de Future Meat Yaakov Nahmias.

La demande de substituts de viande augmente et la viande cultivée en laboratoire pourrait être la prochaine étape des menus des restaurants.