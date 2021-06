Ils continuent à chercher de faire Estrada-Chocolatito III en 2021

Le promoteur de Matchroom, Eddie Hearn, qui a promu une carte au Mexique ce week-end, a confirmé qu’il travaillait à la réalisation d’un troisième combat Estrada-Gonzalez. “Nous travaillons pour annoncer ce combat et seuls quelques détails manquent”, a déclaré Hearn. « Il est presque certain que la trilogie ‘Gallo’ Estrada vs ‘Chocolatito’ González aura lieu le 16 octobre à Los Angeles. Probablement au Forum ou au Staples Center. Nous serons en mesure de fournir plus de détails dans les semaines à venir. »