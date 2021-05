Telemundo Jeyvier Cintron fait partie de “Team Famosos”

Diverses situations ont fait de la cinquième saison d’Exatlon USA une saison particulièrement inédite. Mais ce qui rend peut-être la partie actuelle du programme de compétition à retenir, ce sont les différentes sanctions infligées aux athlètes pour les soi-disant “violations de contrat”, qui sont déjà devenues un terme habituel dans l’émission de téléréalité la plus réussie du Telemundo. réseau.

“Rupture de contrat” ​​dans Exatlon USA

Briser les règles strictes d’une compétition comme Exatlon United States n’avait jamais été vu, cela jusqu’à cette saison où l’expression «rupture de contrat» est devenue courante et nous avons commencé à le voir lorsque le présentateur Frederik Oldenburg a annoncé que Denisse Novoa, ex Team Contendientes participant et Frank Beltre, ancien participant du Team Famosos, ont été soudainement expulsés de la compétition pour être tombés dans cette infraction aux règles.

Avec eux, six participants se sont joints qui, bien qu’ils n’aient pas été expulsés, ont abouti à une sanction qui les a écartés de la compétition pendant plusieurs jours, sans pouvoir y participer. Il s’agissait de: Norma Palafox, Nathalia Sánchez, Eric «Showtime» Alejandro, Rafael «El Brujo» Soriano (déjà éliminé), Octavio «Tavo» Gonzalez et «La Cazadora» Viviana Michell.

Les expulsions et les sanctions sont deux mesures sans précédent qui, en quatre saisons de l’émission télévisée, n’avaient pas dû être mises en œuvre jusqu’à présent. Sur les raisons de cela, rien n’a été confirmé, mais de nombreuses théories ont été créées dans les réseaux sociaux et les portails pour les fans, allant de la possession de téléphones portables en compétition, de substances illicites et plus, mais il n’y a pas eu de déclaration officielle.

Ils continuent à enfreindre les normes d’EXATLON USA. Qui a été suspendu maintenant?

Tout s’est passé dans la cérémonie du duel pour la permanence du 23 mai, où au début de la même le présentateur, Frederik Oldenburg a annoncé que les athlètes Jeyvier Cintrón et Jacobo García, passeraient toute cette semaine qui commence le lundi 24 mai sans concourir, c’est-à-dire la semaine 18 du concours en raison d’une nouvelle infraction aux règles du concours.

Cela montre que la production du programme de compétition a resserré les normes que les athlètes doivent respecter pour en faire partie. Pour le moment, on n’en sait plus sur cette suspension de Jeyvier Cintrón et Jacobo García, mais rappelons-nous que les deux étaient indemnes dès le premier tour de sanctions. Jeyvier n’a pas été suspendu la première fois, et Jacobo accueillait son fils dans le monde avec «Chiquidinamita» Dayleen Santana, le petit Ezra.

Nous sommes déjà clair que nous ne verrons pas deux des meilleurs de la Team Famosos et de la compétition en général en action, puisque ni Jeyvier ni Jacobo ne mettront les pieds dans les sables de la République dominicaine, et cela, à notre avis, sera préjudiciable aux Reds. à un moment crucial pour la compétition, où nous assisterons à l’arrivée de quatre nouveaux renforts qui arriveront à tout changer.

Nous espérons que le non-respect des règles n’est pas la nouvelle norme en matière de concurrence.

