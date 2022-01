Ils créent cette main robotique si précise qu’elle peut saisir une puce électronique avec une pince à épiler | La technologie

Il est capable de faire de l’artisanat comme couper du papier avec des ciseaux ou même soulever un haltère de 50 livres.

Le marché des mains robotiques a beaucoup progressé ces dernières années, créant non seulement des pinces capables de tenir n’importe quel objet, mais aussi une série d’éléments qui permettent aux robots d’avoir un rôle plus important dans les lignes de production, mais jusqu’à présent nous n’avions pas été si proches de voir une main robotique si semblable aux êtres humains.

Et maintenant, des chercheurs du Université d’Ajou en Corée du Sud, ils ont créé cette main robotique capable de tenir des objets fragiles, des œufs ou des puces électroniques, mais aussi de ramasser des canettes ou encore des balles de tennis.

Dans cette nouvelle avancée publiée dans la revue Nature Communications, il affirme que cette main robotique pèse un peu plus d’un kilo et mesure 21,6 cm, avec un équilibre entre délicatesse, force et souplesse.

Cette main est faite d’acier et d’aluminium, mais ce qui la rend spéciale, c’est que chacun des doigts est alimenté par trois petits moteurs qui proviennent de la paume, ce qui fait un total de 20 articulations. Ils sont même entrés dans des détails tels qu’il y a des pièces métalliques qui fonctionnent comme s’il s’agissait de tendons.

La main est si précise qu’elle peut même ramasser une puce électronique avec une pince à épiler, et placez-le dans une autre zone de la chaîne.

Il est également capable de verser des boissons, de retenir un œuf sans le casser et même d’écraser des canettes. Comme si cela ne suffisait pas, ils soulignent que vous pouvez couper du papier avec des ciseaux ou même faire de nombreux autres travaux manuels.

Ses créateurs affirment que la plus grande avancée à cet égard est que cette main robotique peut être facilement attaché à d’autres robots qui existent déjà sur le marché, pour leur apporter une plus grande précision et polyvalence.

Ce n’est pas seulement une main délicate mais aussi très forte, puisqu’ils prétendent même qu’elle peut soulever un haltère de 18 kilos.

Bien que cette version qu’ils ont montrée soit conçue pour pouvoir être attachée à d’autres robots existants sur le marché, ils souhaitent également l’appliquer à de futures prothèses avancées dans des versions plus légères.