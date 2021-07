Ils créent des flammes froides allumées dans l’espace, un tout nouveau type de feu

23/07/2021 à 18:16 CEST

Des scientifiques américains ont utilisé des années d’expériences en microgravité pour créer une sorte de “feu froid”: ce sont des flammes qui atteignent une température d’environ 500 degrés Celsius, quand les flammes traditionnelles atteignent 1700 degrés Celsius. La découverte pourrait changer la compréhension actuelle du feu et ouvrir un nouveau domaine d’applications énergétiques et technologiques.

Selon un communiqué de presse de l’Université de Washington à St. Louis, l’un des centres universitaires ayant participé à la recherche, pour que le “nouveau feu” soit une réalité, il était essentiel d’avoir l’environnement en microgravité de l’espace. Ainsi, les avancées ont été concrétisées et documentées à bord de la Station spatiale internationale (ISS, selon son acronyme en anglais).

L’objectif de la recherche est de comprendre les processus particuliers qui se déroulent dans le flammes sphériques à diffusion froide, avec l’idée d’en tirer parti pour la conception de nouveaux moteurs à combustion propre. À une époque de l’histoire de l’humanité caractérisée par l’éruption de crises environnementales et de problèmes énergétiques, cette application de flammes froides pourrait être particulièrement utile.

Dans l’espace

Ce genre de flammes a également été observée pour la première fois sur la Station spatiale internationale, mais en 2012 : elles sont apparues pendant une courte période alors qu’une goutte de carburant brûlait. De là, avec l’étonnement des chercheurs, ils ont permis la naissance d’un nouveau domaine d’étude qui semble n’avoir aucune limite à l’avenir.

La microgravité elle est vécue lorsque la seule force agissant est la gravité. A ce moment, le corps affecté développe le phénomène appelé “chute libre”. Précisément, la microgravité est ce qui permet à tout de flotter dans l’espace, dans un scénario où la gravité existe mais est minime. Les conditions de l’ISS sont idéales pour l’expérimentation dans ce domaine.

Le “feu froid” se caractérise par ses flammes faibles, presque imperceptibles. Lors des expériences menées sur la Station spatiale internationale, les flammes étaient si subtiles que même la caméra la plus sensible disponible pour les expériences ne pouvait pas les enregistrer.

Comment se produit l’étrange phénomène ? Comme l’ont expliqué les scientifiques, lorsque la flamme chaude est éteinte et que toutes les réactions associées sont terminées, la chaleur résiduelle présente dans le brûleur enflamme à nouveau le combustible. C’est alors que l’on voit apparaître une flamme de diffusion froide, sphérique et de forme stable.

Applications énergétiques et dans d’autres domaines

Selon un autre communiqué de presse de l’Université du Maryland, des flammes froides ont été créées même dans conditions normales de gravité, utilisant de l’air chaud et un mélange de combustibles liquides et d’oxydants exotiques. La gravité normale ou théorique est une approximation de la gravité réelle à la surface de la Terre, obtenue au moyen d’un modèle mathématique qui représente notre planète.

Bien que le phénomène lui-même ait déjà suscité un grand intérêt dans la communauté scientifique, la possibilité d’un développement technologique ultérieur des flammes froides ajoute plus d’impact à la découverte. Selon les spécialistes, si une compréhension globale de la chimie qui rend possible le phénomène des flammes froides est atteinte, il sera possible de créer des moteurs et des brûleurs plus propres et plus efficaces. Dans le même temps, les chercheurs pensent que la nouvelle technologie peut faciliter une meilleure sécurité incendie.

Il est possible d’être optimiste quant à l’utilisation des flammes froides, car elles présentent plusieurs caractéristiques favorables qui n’ont jamais été combinées auparavant dans une découverte similaire. Par exemple, les flux d’énergie générés sont connus, contrôlés et stables, il ne peut donc pas y avoir de surprises à ce stade.

Dans le même temps, les flammes froides sont autosuffisantes et présentent des zones de réaction d’une dimension de l’ordre de 6 millimètres, une grandeur qui facilite les mesures et les simulations. Serons-nous en présence d’un nouveau source d’énergie Qu’est-ce qui sera conventionnel et quotidien dans le futur ?

photo: les flammes chaudes (à gauche) cèdent la place aux flammes froides (à droite). Crédit : Université du Maryland / Peter Sunderland.