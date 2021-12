Ils créent des machines vivantes qui se reproduisent comme des êtres organiques en laboratoire

03/12/2021 à 18:04 CET

Des chercheurs de l’Université du Vermont, aux États-Unis, ont créé robots » vivant & rdquor; fabriqué en laboratoire qui peut se reproduire spontanément. Conçus par l’intelligence artificielle (IA), ils marquent une nouvelle forme d’auto-réplication biologique, particulièrement prometteuse pour la médecine régénérative.

Les minuscules robots sont capables de sortir du conteneur dans lequel ils ont été développés, de rechercher des cellules et de « assembler & rdquor ; un nouveau robot, une copie exacte qui, au bout de quelques jours, acquerra le même capacité à se reproduire. Les petites machines ont été créées à partir de cellules de grenouilles : ces organismes conçus par ordinateur collectent des cellules individuelles à l’intérieur d’une « bouche » et libèrent des « nouveau-nés » Xenobot avec la même apparence et les mêmes mouvements. À leur tour, les nouveaux spécimens se reproduisent de la même manière.

D’une grenouille

Les cellules embryonnaires utilisés, qui appartiennent à une grenouille Xenopus laevis, deviendraient une peau dans un contexte naturel. Ils serviraient à empêcher les agents pathogènes d’entrer et à redistribuer le mucus sur la peau d’un têtard, mais les scientifiques américains lui ont donné une autre « vie ». En appliquant les bonnes instructions via un programme informatique basé sur l’intelligence artificielle, les cellules peuvent être « reconçues & rdquor; en laboratoire et prêt pour un rôle complètement différent.

Selon un communiqué de presse, les chercheurs ont expliqué que les cellules utilisées ont le génome d’une grenouille, mais lorsqu’elles sont libérées de la transformation en têtards, elles utilisent leur intelligence collective, ou une sorte de plasticité cellulaire, pour faire quelque chose d’extraordinaire : se réunir et créer « vivre & rdquor ; qui à leur tour peuvent produire des copies exactes d’eux-mêmes. S’il est d’abord venu à l’attention des scientifiques que les Xenobots pourraient être conçus pour effectuer des tâches simples, les nouvelles fonctions redéfinissent pratiquement les limites de ce que l’on peut comprendre comme la reproduction biologique.

Ces objets biologiques, qui sont essentiellement une collection de cellules conçues par ordinateur, se répliquent spontanément, mais en incluant les génome de grenouille complet et inchangé. Cela signifie que les instructions originales présentes dans la cellule ont été redirigées pour remplir un nouvel objectif : se regrouper et créer un organisme, qui à son tour aura la capacité de se répliquer. Apparemment, nous n’avons pas encore découvert toutes les façons dont la vie peut se reproduire, comme nous l’avions peut-être pensé.

Trouvez la forme idéale

Au début, le père xenobot composé d’environ 3 000 alvéoles, il forme une sphère. Sans aucune « aide », le processus s’arrêtera probablement là et la lecture ne continuera pas. Cependant, un programme d’intelligence artificielle travaillant sur le cluster de superordinateurs Deep Green de l’Université du Vermont a fait la différence.

Lors de l’application d’un algorithme évolutionnaire, il était possible de « tester & rdquor; des milliards de formes corporelles simulées, comme des triangles, des carrés ou des pyramides, jusqu’à trouver celles qui permettaient aux cellules d’être plus efficaces dans la réplication « cinématique », c’est-à-dire basée sur le mouvement. À partir de cette réalisation, les organismes ont réussi à se répliquer sans problèmes majeurs du père Xenobot.

En ce sens, les scientifiques ont souligné dans la nouvelle étude, récemment publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences (PNAS), que groupes de cellules, lorsqu’elle est libérée d’un organisme en développement, peut se rencontrer et se combiner avec d’autres cellules lâches similaires, et de plus cette capacité n’a pas à évoluer ou à être spécifiquement introduite par manipulation génétique.

Dans le même temps, les recherches montrent que Intelligence artificielle peut aider à concevoir des organismes modèles qui se reproduisent mieux : ce même concept pourra être appliqué à l’avenir pour « guider & rdquor; aux cellules humaines dans le sens souhaité, par exemple en éliminant des maladies, en donnant une nouvelle vie à des organes qui ne sont plus fonctionnels ou en en créant de nouveaux.

Référence

photo: kalhh sur Pixabay.

Vidéo: Université du Vermont / YouTube.