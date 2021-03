Ils créent la première cellule artificielle qui se réplique en tant que cellule vivante

31/03/2021 à 08h00 CEST

Les scientifiques ont créé pour la première fois un organisme synthétique unicellulaire qui se divise et se multiplie comme s’il était réel. Ce n’est pas vraiment un organisme vivant, mais il se comporte comme tel car il intègre le processus de division cellulaire: il permet à une cellule initiale de se diviser pour former des cellules filles.

En biologie, grâce à la division cellulaire, la croissance des êtres vivants se produit. La division cellulaire synthétique peut conduire à la naissance d’une constellation de cellules filles artificielles qui fonctionnent comme de petits ordinateurs.

De cette manière, ces cellules artificielles pourraient produire de la nourriture et du carburant; détecter les maladies et produire des médicaments pour les traiter pendant qu’elles vivent à l’intérieur du corps.

Bien qu’il s’agisse d’une révolution complète du génie génétique qui mettra encore des années à se concrétiser, les résultats obtenus sont encore modestes, bien que prometteurs.

La cellule artificielle obtenue dans cette recherche possède moins de 500 gènes, une prouesse technologique qui en même temps marque ses limites: une cellule humaine possède environ 30 000 gènes. Et une cellule bactérienne peut avoir 4 000 gènes.

Long processusIl y a cinq ans, ce groupe de scientifiques avait créé en laboratoire un organisme synthétique unicellulaire qui, avec seulement 473 gènes, était la cellule artificielle la plus simple jamais connue.

Cependant, cet organisme ressemblant à une bactérie s’est comporté de manière étrange au fur et à mesure qu’il se développait et se divisait, produisant des cellules de formes et de tailles extrêmement différentes.

La nouvelle recherche réellement effectuée est d’affiner ce premier résultat: elle a identifié sept gènes qui peuvent être ajoutés à la première cellule synthétique et la faire se diviser parfaitement en parties uniformes.

La cellule artificielle précédente n’avait pas été entièrement construite à partir de zéro. Les scientifiques sont partis d’un type de bactérie très simple appelé mycoplasme, dépourvu de paroi cellulaire.

Ils ont détruit l’ADN de ces cellules mycoplasiques et l’ont remplacé par de l’ADN conçu sur un ordinateur et synthétisé en laboratoire.

Ainsi, ils ont obtenu le premier organisme de l’histoire de la vie sur Terre à avoir un génome complètement synthétique. Ils l’ont appelé JCVI-syn1.0 et l’ont considéré comme une preuve de concept.

Depuis lors, les scientifiques s’efforcent de réduire cet organisme à ses composants génétiques minimaux. De ce travail est née la cellule super simple qu’ils ont créée il y a cinq ans, appelée JCVI-syn3.0.

Nouvelle versionDans le nouveau développement, les chercheurs ont ajouté 19 gènes à cette cellule synthétique originale, y compris les sept nécessaires à la division cellulaire normale. Et ils ont eu la variante actuelle: JCVI-syn3A.

L’identification des sept gènes supplémentaires a nécessité des années d’efforts minutieux. Il a fallu des dizaines de souches variantes, ajoutant et supprimant systématiquement des gènes, pour voir comment ces changements génétiques affectent la croissance et la division des cellules.

Mesurer les changements résultants au microscope était un autre défi car les cellules devaient être vivantes pour être observées. L’utilisation de microscopes puissants pour observer les cellules mortes est relativement facile. Obtenir des images de cellules vivantes est beaucoup plus difficile, notent les chercheurs dans un communiqué.

Garder ces cellules en place sous un microscope était également particulièrement difficile car elles sont si petites et délicates. Une centaine ou plus rentrent dans une seule bactérie E. coli. De petites forces peuvent les détruire.

Problème résolu, mais & mldr;Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont conçu un chimiostat microfluidique, une sorte de mini-aquarium, dans lequel les cellules pouvaient être nourries et heureuses sous un microscope optique. Le résultat était une vidéo montrant les cellules synthétiques en croissance et en division.

Cette vidéo et d’autres similaires ont permis aux chercheurs d’observer comment leurs manipulations génétiques affectaient la croissance et la division des cellules. Si la suppression d’un gène interrompait le processus normal, ils le renvoyaient et en essayaient un autre.

Ce processus, à ce jour, n’est pas encore terminé. Sur les sept gènes ajoutés à cet organisme pour la division cellulaire normale, les scientifiques savent ce que seulement deux d’entre eux font. Les rôles des cinq autres dans la division cellulaire ne sont pas encore connus.

Néanmoins, l’identification de ces gènes est une étape importante vers l’ingénierie de cellules synthétiques qui font des choses utiles, avertissent les chercheurs.

Ce résultat est le fruit d’une collaboration entre le J. Craig Venter Institute (JCVI), le National Institute of Standards and Technology (NIST) et le Center for Bits and Atoms du Massachusetts Institute of Technology (MIT), et est publié dans la revue Cell.

Référence

Photo du haut: illustration de la cellule artificielle qui se réplique dans des cellules synthétiques. Crédit: Emily Pelletier. NIST.