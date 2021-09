Ils créent la première solution d’intelligence artificielle à l’échelle du cerveau humain

07/09/2021 à 18:34 CEST

La firme américaine Cerebras Systems a récemment annoncé le développement d’une innovation qui pourrait marquer un tournant dans l’histoire de l’Intelligence Artificielle (IA) et de l’informatique contemporaine. Fondamentalement, il s’agit d’un système dédié à la formation de modèles et d’appareils basés sur l’IA qui correspond à la capacité du cerveau humain en termes de nombre de paramètres pouvant être gérés.

Notre cerveau a environ 100 000 milliards de synapses, qui sont les connexions neuronales qui vous permettent de « traiter » des informations et d’apprendre de nouvelles choses. Actuellement, les groupes de matériel travaillant sur la formation des systèmes d’IA atteignent environ 1% de l’échelle du cerveau humain, selon un article publié dans Business Wire.

En d’autres termes, cela représenterait environ 1 000 milliards de paramètres, qui sont l’équivalent informatique des synapses cérébrales. La nombre de paramètres marque la capacité d’un système informatique à « apprendre » ou à développer des processus : s’il fonctionne avec un plus grand nombre de paramètres, cela signifie qu’il est capable d’apporter plus de solutions ou d’aborder plus de tâches simultanément et en moins de temps.

Désormais, l’innovation de l’entreprise californienne, c’est pouvoir opérer un modèle de Intelligence artificielle avec la capacité de gérer 120 000 milliards de paramètres, selon un article de Forbes. Cela signifie que le nouveau système aurait la même amplitude (voire plus) que le cerveau humain, si nous assimilons les paramètres aux synapses.

Le bond en avant de l’intelligence artificielle

Il n’est pas difficile d’imaginer le bond en avant que cela supposerait par rapport à l’impact de l’IA dans notre réalité : on passerait de modèles qui entraînent et gèrent des dispositifs d’Intelligence Artificielle à raison de 1% de l’échelle du cerveau ou d’autres qui atteindrait 100% ou même plus de la potentialité du cerveau humain. Quels seraient les principaux progrès qui pourraient être réalisés avec cette avancée incroyable ?

En principe, il serait possible s’adapter aux besoins de l’Intelligence ArtificielleLes modèles d’IA doublent de taille tous les 3,5 mois, tout comme la puissance de traitement dont ils ont besoin pour s’entraîner. Cette tendance sans cesse croissante a produit des modèles 1 000 fois plus grands au cours des deux dernières années seulement. La seule façon de répondre à ces exigences est d’augmenter le nombre de paramètres qu’ils peuvent gérer.

Dans le même temps, l’un des plus grands défis de l’utilisation de grands groupes de matériel et d’équipements de plus en plus complexes pour résoudre des problèmes d’intelligence artificielle est la difficulté que cela implique et le temps qu’il faut pour les installer, les configurer puis les optimiser pour une utilisation dans un neurone spécifique. réseau. Avec modèles avec un certain nombre de paramètres à l’échelle du cerveau, ces « goulets d’étranglement » pourraient être grandement simplifiés.

Un avenir qui semble proche

Un avenir qui semble prochePar exemple, selon un article publié dans ZDNet, le nouveau modèle intègre une machine à mémoire et un commutateur de structure qui permettent de regrouper des systèmes jusqu’à 192 équipements informatiques extrêmement complexes, visant à résoudre des problèmes d’intelligence artificielle.

Cela signifie que dans un avenir proche, il sera possible de gérer des réseaux informatiques de plus en plus grands exclusivement dédié à l’Intelligence Artificielle, d’une manière qui permet d’obtenir une meilleure utilisation de tous les éléments de calcul et, par conséquent, d’obtenir une performance optimale pour une infinité d’applications et, même, une utilisation plus efficace de l’énergie.

Y aura-t-il des limites aux schémas d’intelligence artificielle capables d’atteindre ou de dépasser le cerveau humain ? Qui va les mettre et sous quels critères ? Tout un univers d’inconnues qui s’ouvre devant un scénario qui semble aussi proche que complexe dans ses interactions, dont certaines sont perçues comme très positives et d’autres qui, en revanche, sèment de profonds doutes.

photo: Gerd Altmann sur Pixabay.