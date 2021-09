Ils créent un cristal quantique capable de détecter la matière noire

02/09/2021 à 08:00 CEST

Des chercheurs du National Institute of Standards and Technology (NIST) aux États-Unis ont créé un cristal de béryllium capable de détecter des champs électromagnétiques extrêmement faibles, qu’ils ont appelé un cristal quantique. Les résultats de leur étude sont publiés dans la revue Science.

Le cristal ou capteur quantique se compose de 150 ions (atomes chargés électriquement) de béryllium (un métal qui conduit l’électricité et la chaleur) confinés dans un champ magnétique, qui s’auto-organisent en un cristal plat 2D de seulement 200 millionièmes de mètre de diamètre.

Lorsque les chercheurs ont piégé les ions avec leur champ magnétique et leur système d’électrodes, les atomes se sont réunis en une feuille plate deux fois plus épaisse qu’un cheveu humain. Cet ensemble organisé se comporte comme un cristal qui vibre lorsqu’il est perturbé par une force extérieure.

Sujet connexe : Ils créent un dispositif quantique qui permet de connaître tous les futurs possibles

A la recherche de matière noire

A la recherche de matière noireLes capteurs quantiques comme celui développé dans cette recherche ont le potentiel de détecter les signaux de la matière noire, selon leurs créateurs dans un communiqué.

La matière noire représente environ 80% de la matière de l’univers et est composée, entre autres, de particules hypothétiques appelées axions et photons noirs, qui pourraient un jour être détectées à l’aide de ce cristal quantique.

La présence de matière noire pourrait faire bouger le cristal de manière révélatrice, signalant des changements collectifs parmi les ions du cristal dans l’une de ses propriétés électroniques, connue sous le nom de spin.

Lorsque ce “cristal” de béryllium rencontre un champ électromagnétique, il se déplace en réponse, et ce mouvement peut être traduit en une mesure de la force du champ.

Mais il y a un problème, expliquent les chercheurs : les mesures de tout système quantique sont soumises aux limites fixées par le principe d’incertitude de Heisenberg.

Ce principe stipule que certaines propriétés d’une particule, telles que sa position et sa quantité de mouvement, ne peuvent pas être connues simultanément avec une grande précision.

Intrication quantique

Intrication quantiqueL’équipe du NIST a trouvé un moyen de contourner cette limitation grâce à l’intrication quantique : lorsqu’elle se produit, toute altération de l’une des particules intriquées est instantanément réfléchie vers l’autre, même si elles sont physiquement éloignées les unes des autres.

Les chercheurs ont entrelacé les mouvements des ions béryllium avec leurs spins. Pendant l’expérience, lorsque le cristal vibrait, il se déplaçait jusqu’à un certain point.

Mais, en raison du principe d’incertitude, toute mesure de ce déplacement, ou de la quantité de mouvement des ions, était soumise à des limites de précision dues au “bruit quantique”.

Cependant, l’intrication entre les mouvements des ions et leurs spins a distribué ce bruit, le réduisant et permettant aux chercheurs de mesurer des fluctuations ultrafines dans le cristal.

Testé avec succès

Testé avec succèsLes chercheurs ont testé avec succès le cristal quantique en lui envoyant une faible onde électromagnétique et en le regardant vibrer.

Ils ont découvert que le capteur quantique est dix fois plus sensible pour détecter les petits signaux électromagnétiques que les capteurs quantiques ordinaires.

Les chercheurs pensent qu’avec plus d’ions béryllium, on pourrait obtenir un détecteur encore plus sensible, capable de distinguer les axions et les photons sombres, et donc de détecter la matière noire.

Certains modèles d’axions suggèrent qu’ils pourraient devenir un photon dans certaines circonstances : dans ce cas il ne serait plus du domaine de la matière noire et produirait un champ électromagnétique faible. Si ces axions devaient passer par un laboratoire contenant ce cristal de béryllium, il pourrait détecter leur présence.

“Les cristaux d’ions pourraient détecter certains types de matière noire – tels que les axions et les photons noirs – qui interagissent avec la matière normale via un champ électrique faible”, explique l’auteur principal du NIST, John Bollinger.

Lumière laser spécifique

Et il ajoute : « la matière noire forme un signal de fond avec une fréquence d’oscillation qui dépend de la masse de la particule de matière noire. Des expériences à la recherche de ce type de matière noire sont menées depuis plus d’une décennie avec des circuits supraconducteurs. Le mouvement des ions piégés (dans le cristal quantique) offre une sensibilité dans une gamme de fréquences différente.’

Ce groupe de chercheurs travaille avec le cristal ionique depuis plus d’une décennie. Ce que ce travail ramène, c’est l’utilisation d’un type spécifique de lumière laser pour enchevêtrer le mouvement collectif et les torsions d’un grand nombre d’ions.

Elle apporte également une nouveauté, ce que les chercheurs appellent une stratégie de « retournement temporel » pour détecter les résultats. Tout cela permet au cristal quantique de détecter la matière noire.

En plus de contribuer à l’étude de la matière noire, le cristal quantique pourrait trouver de nombreuses autres applications, comme la recherche de champs électromagnétiques parasites en laboratoire ou la détection de défauts dans un matériau, concluent les chercheurs.

Référence

RéférenceDétection quantique améliorée des déplacements et des champs électriques avec des cristaux d’ions piégés bidimensionnels. Kevin A. Gilmore et al. SCIENCE, 6 août 2021, Vol 373, Numéro 6555, pp. 673-678. DOI : 10.1126 / science.abi5226

Image du haut : illustration d’un cristal quantique. Steven Burrows / JILA