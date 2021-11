Ils créent un dispositif élastique qui convertit le mouvement en électricité, même sous l’eau | La technologie

Ce récupérateur d’énergie peut se déformer pour générer de l’électricité par le mouvement et dans une multitude d’environnements.

Bien qu’il existe déjà des appareils capables de générer de l’électricité par le mouvement, la plupart ne fonctionnent pratiquement que dans des environnements secs et non humides, et beaucoup moins sous l’eau.

Désormais, des chercheurs du Université d’État de Caroline du Nord ont réussi à créer un appareil souple et élastique capable de convertir le mouvement en électricité mais qui peut non seulement fonctionner dans des environnements secs et humides, mais aussi sous l’eau.

Ce récupérateur d’énergie a été fabriqué sur la base d’un noyau en alliage de métal liquide à faible toxicité composé de gallium et d’indium dans une bande élastique et flexible d’hydrogel. Pour clarifier, l’hydrogel est un polymère biocompatible capable de gonfler avec de l’eau, et avec un aspect et une sensation similaires aux lentilles de contact ou à la gélatine.

Les chercheurs expliquent que l’eau de l’hydrogel contient des sels dissous sous forme d’ions qui s’assemblent à la surface du métal, induisant ainsi une charge dans le métal lui-même. Lorsqu’il est étiré, écrasé ou tordu, la surface du métal se dilate.

Au fur et à mesure de son expansion, une plus grande surface est fournie pour attirer une charge, augmentant également sa capacité à générer le courant électrique.

Une fois que le courant électrique a été généré, il peut circuler à travers un câble électrique connecté à l’appareil, permettant d’utiliser ou de stocker cette électricité.

Michael Dickey, l’un des principaux auteurs de cette avancée, affirme que « considérant que l’appareil est mou, tout mouvement mécanique peut provoquer sa déformation, y compris l’écrasement, l’étirement et la torsion ».

Il ajoute que l’hydrogel « est suffisamment élastique pour s’étirer jusqu’à cinq fois sa longueur d’origine ».

Lors des premiers tests en laboratoire, les chercheurs ont montré que déformer le récupérateur d’énergie en métal liquide de quelques millimètres seulement a généré une densité de puissance de 0,5 milliwatt par mètre carré.

Maintenant, la prochaine étape pour l’équipe de chercheurs est d’améliorer l’efficacité de la technologie dans deux projets. L’un d’eux avait pour objectif d’utiliser la technologie pour alimenter des appareils portables, tandis que le second évaluerait comment cette technologie pourrait finir par être utilisée pour collecter l’énergie des vagues océaniques.