Ils créent un radar qui filme ce qu’il y a derrière les murs

15/07/2021 à 08:00 CEST

Des scientifiques de l’Institut national américain des normes et de la technologie (NIST) ont développé un nouveau système radar qui produit des images et des vidéos en temps réel d’objets en mouvement derrière les murs.

Le radar ne voit pas directement ce qui se passe derrière un mur, mais il peut traverser des objets solides, tels que des murs ou le sol, détecter ce qui se trouve derrière et reconstruire cette image, statique ou dynamique, de l’autre côté.

Toute la technologie est basée sur les micro-ondes, des ondes électromagnétiques d’une longueur comprise entre 30 centimètres et 10 millimètres. Bien qu’invisibles à l’œil humain, les micro-ondes peuvent être utilisées pour générer des images en temps réel.

Les micro-ondes peuvent traverser les murs et les sols et sont généralement utilisées pour générer de la chaleur, pour diffuser ou pour détecter des objets à l’aide de radars.

“Évidemment, je ne peux pas voir à travers les murs parce que les types de longueurs d’onde auxquels l’œil humain est sensible ne pénètrent pas très bien dans de tels objets”, explique Fabio da Silva, l’un des chercheurs, au magazine Popular Science.

Et il ajoute: «cependant, si nous allons à des longueurs d’onde plus longues, comme dans le régime micro-ondes & mldr; vous devriez être capable de « voir » à travers les murs.

Le système peut scanner un appartement de 100 mètres carrés et trouver des objets jusqu’à 1 millimètre, le tout en quelques microsecondes.

La nouvelle technologie est clairement différente du radar traditionnel, qui met un certain temps à obtenir des images car il doit balayer ses schémas d'éclairage.

Pour pallier cette limitation, le nouveau radar utilise des dispositifs appelés « caméras à pixel unique », capables de capturer des images haute résolution, bien qu’ils ne disposent pas d’objectif.

Ces caméras émettent de la lumière et, à l’aide de détecteurs ultra-rapides et ultra-sensibles, mesurent le temps qu’il faut pour que la lumière revienne. En traitant ces données, vous obtenez des images précises en un temps record.

Il intègre également un ensemble de techniques pour visualiser la propagation de la lumière à travers différents supports, connue sous le nom de « Light-in-flight imaging ».

Ce système utilise une lumière qui rebondit sur les objets, qui à son tour éclaire d’autres objets à proximité à partir de plusieurs rebonds : il détecte non seulement un rebond, mais le rebond après un rebond.

Utilisez ces deuxièmes événements de dispersion pour visualiser à travers les obstacles ainsi qu’autour d’eux. De cette façon, vous obtenez des images haute résolution de ce qui se trouve de l’autre côté du mur.

Enfin, ce radar original dispose d’un logiciel de rendu 3D, adapté pour fonctionner avec les micro-ondes, qui utilise des techniques d’imagerie Light-in-flight pour créer des images plus réalistes.

Applications potentielles

Applications potentiellesLa technologie a un certain nombre d’applications potentielles, notent les chercheurs. D’une part, il serait extrêmement utile pour les pompiers, car il peut détecter des personnes parmi les ruines d’un effondrement ou à l’intérieur d’une maison en feu.

Il pourrait également détecter et suivre des objets se déplaçant à des vitesses hypersoniques (cinq fois la vitesse du son), y compris des avions ou des missiles, ainsi que des débris spatiaux potentiellement dangereux, selon les auteurs de ce développement.

Il est même utile pour détecter les orages cachés derrière des nuages ​​denses et ainsi aider à les prévenir au sol.

Cependant, cette technologie est encore en phase expérimentale, même si les chercheurs espèrent avoir quelque chose à montrer en 2022.

La tendance de cette branche de la technologie est d’obtenir des scanners à micro-ondes plus rapides, moins intrusifs et plus petits que les actuels. Non seulement les installations aéroportuaires s’amélioreront, mais aussi les véhicules autonomes.

Il n’est pas non plus exclu que de petites caméras micro-ondes se retrouvent également dans les téléphones portables, pour des usages plus quotidiens comme savoir combien de personnes sont à la maison, avant d’entrer. Le téléphone nous le dira.

Référence

Photo du haut : Le passage du mur. Jean Marais. Paris. (Martine / Flickr / CC BY-NC 2.0)