Ils créent un robot à deux roues motorisées capable de monter des escaliers encore plus vite que vous | La technologie

Ils créent ce robot auto-équilibré avec des roues motorisées qui peuvent accélérer les escaliers, et aussi naviguer dans les rues.

Dernièrement, nous collectons des nouvelles liées à des robots assez curieux conçus pour nous faciliter la vie, mais aussi pour se consacrer à des tâches telles que l’exploration ou le sauvetage, qui sont toujours les bienvenues pour nous sortir d’un ennui ou d’un autre.

L’un des robots auto-équilibrés les plus populaires, et qui grâce à ses roues est capable non seulement de se déplacer, mais aussi de monter et descendre des escaliers, est le Ascension, appartenant à la société suisse Ascento Robotics qui a montré la première version en 2020 et maintenant ils viennent de montrer l’Ascento Pro, une version améliorée de ce robot qui apporte beaucoup plus de fonctions.

Bien qu’en ce qui concerne l’extérieur, il dispose encore de deux grandes roues en forme de pattes chacune motorisées, il est maintenant même capable de plier ses extrémités pour non seulement devenir encore plus petit, mais aussi pour se propulser sur de petites surfaces comme les escaliers.

Cependant, cette version pro a une vitesse maximale jusqu’à 12 km/h contre 8 km/h de son prédécesseur. De plus, l’autonomie de sa batterie est également passée à huit heures, contre 1,5 heure pour la première version du robot. Cette batterie est rechargeable, et peut être retirée et changée en quelques secondes seulement.

Ce robot dispose également de LiDAR, de caméras embarquées et de divers phares à LED pour l’orientation. c’est un robot qui peut être personnalisé, et l’utilisateur peut l’équiper de capteurs supplémentaires, également de caméras ou même de bras.

Ils veulent offrir cette version plus avancée pour l’inspection, la surveillance, la distribution et même l’enquête, même si pour l’instant nous devrons attendre car il n’y a aucune information sur sa disponibilité et moins sur son prix.