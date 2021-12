Ils créent un sapin de Noël d’une épaisseur d’un atome | La technologie

Cette blague de Noël en forme de sapin de Noël miniature cache une percée importante.

La Université technique du DanemarkPlus précisément, le département d’ingénierie photonique a surpris tout le monde en fabriquant ce qui serait le sapin de Noël le plus fin du monde puisqu’il a une épaisseur d’un atome en utilisant des mesures térahertz pour garantir la qualité du graphène.

Cet arbre de Noël que les scientifiques ont montré mesure 14 cm de long, composé d’atomes de carbone en une seule couche et surtout, seulement 1/3 jauge d’épaisseur, franchissant une étape impensable jusqu’à présent et un clin d’œil clair à Noël.

Cette expérience a voulu montrer qu’un contrôle qualité peut être effectué lors de la production de graphène. Pour ce faire, un rouleau de graphène de 10 m de long est découpé, transféré en un seul morceau à l’aide d’une machine à plastifier puis scanné par un rayonnement térahertz.

Dans le communiqué de presse, le professeur Peter boggild, qui dirige l’équipe, affirme que « si je pouvais faire un dessin au crayon d’un sapin de Noël et le soulever du papier, ce qui, au sens figuré, est ce que nous avons fait avec l’expérience, il serait beaucoup plus épais qu’un atome ». En fait, il nous donne comme exemple qu’« une bactérie est 3000 fois plus épaisse » que la couche de graphène qu’ils ont utilisée.

Il ajoute que « pour la première fois, nous avons réussi à faire un contrôle qualité de la ligne de couche de graphène pendant que nous la transférions ». Faire cela est la clé pour obtenir des propriétés matérielles stables, reproductibles et utilisables, une condition préalable à l’utilisation du graphène dans les circuits électroniques, entre autres.

Pour réaliser cet arbre vraiment fin ils précisent que « le graphène est déposé sur un rouleau de feuille de cuivre à environ 1000°C. Ce procédé est bien connu et fonctionne bien. Mais beaucoup de choses peuvent mal tourner lorsque le film de graphène ultra-mince est déplacé du rouleau de cuivre à l’endroit où il est utilisé. Le graphène étant 30 000 fois plus fin que le plastique alimentaire, c’est un processus exigeant. »