Ils créent une image qui contient les 16 777 216 couleurs RVB, et ce n’est pas comme vous l’imaginez | La technologie

La norme RVB est utilisée depuis des décennies en informatique et en photographie. Et maintenant, vous pouvez voir toutes ses couleurs à la fois.

Dès le plus jeune âge, à l’école, ils nous apprennent que toutes les couleurs que nos yeux perçoivent sont formées de trois couleurs primaires : rouge, vert et bleu. En anglais, Réd, grire et Blu, c’est RVB.

En variant légèrement la proportion de rouge, vert ou bleu, des millions de couleurs différentes peuvent être obtenues.

En informatique et en image La norme RVB utilise 16 777 216 couleurs. Et ici vous pouvez les voir tous ensemble dans cette image :

Il vous semble peut-être que le 16,8 millions de couleurs Ils peuvent montrer les écrans des moniteurs et des téléviseurs, mais ils le sont tous. Vous pouvez les compter, si vous l’osez… Dans cette image agrandie, vous pouvez le voir plus clairement.

Avec ces couleurs, toutes les images que nous voyons sur nos écrans se forment.

Si vous voulez le percevoir différemment, dans cette autre image vous avez les mêmes 16 777 216 couleurs, mais placées au hasard.

Aujourd’hui, les écrans modernes ont des formats d’image avec des couleurs étendues et des techniques comme HDR et Dolby Vision pour afficher encore plus de couleurs, mais la norme RVB reste la plus utilisée.

L’image a été créée par le photographe David Naylor, et sur son blog, il explique comment il l’a créée.

Est composée de 256 carrés contenant 256 x 256 pixels. Comptage, 256 x 256 = 65 536 x 256 carrés = 16 777 216 pixels.

Pour les créer, il explique que « j’ai utilisé Photoshop. J’ai commencé par faire un des carrés puis je l’ai copié 256 fois, en ajoutant un niveau de vert pour chaque carré, à l’aide d’un masque.

Il y a d’autres curiosités. La image avec toutes les couleurs RVB non compressées et avec une couleur 24 bits, il était de 50 Mo, mais le format PNG les compresse à seulement 58 Ko. S’il est ensuite compressé avec ZIP, il est réduit à seulement… 705 octets ! C’est 71 436 fois moins que l’image originale non compressée.

Une image très curieuse qui nous aide à comprendre un peu mieux comment se forment les couleurs utilisées dans les écrans informatiques et photographiques.