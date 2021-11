Ils créent une montre intelligente qui se dissout dans l’eau en seulement 40 heures | La technologie

Avec cette nouvelle avancée technologique, les fabricants pourraient créer une série d’appareils électroniques qui faciliteraient leur recyclage par simple contact avec l’eau.

Déchets électroniques sous forme de téléphones portables, tablettes, composants informatiques ou encore montres connectées que nous n’utilisons pas ils sont nocifs pour l’environnement et aussi pour la santé humaine, et penser à une sorte de méthode pour qu’ils puissent être facilement recyclés peut nous aider à rendre notre planète beaucoup plus durable.

Aujourd’hui, un groupe de chercheurs du Université de Tianjin en Chine ont créé un nanocomposite de deux métaux pour circuits capable de se désintégrer lorsqu’il est immergé dans l’eau pendant une durée spécifiée, un moyen de simplifier le recyclage des petits composants électroniques.

Pour tester leurs progrès, ils ont créé une sorte de montre connectée fonctionnelle capable de se dissoudre en seulement 40 heures.

Mais le chemin vers ce résultat n’a pas été facile, car lors des premiers tests, ils ont développé un composé à base de zinc qui se dissolvait bien dans l’eau mais n’était pas assez bon pour l’électronique grand public. Plus tard, ils ont modifié les nanocomposites de zinc et y ont ajouté des nanofils d’argent, ce qui les a rendus très conducteurs.

Les choses ne s’arrêtaient pas là, il fallait sérigraphier la solution métallique sur des morceaux d’alcool polyvinylique et solidifier les circuits en appliquant différentes gouttes d’eau qui facilitaient les réactions chimiques puis s’évaporaient.

Quand ils ont déjà atteint le résultat optimal a fabriqué une montre connectée avec plusieurs cartes de circuits imprimés nanocomposites à l’intérieur d’une coque en alcool polyvinylique imprimée en 3D.

Cette montre connectée est entièrement fonctionnelle, même capable de mesurer la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang et le nombre de pas d’une personne. Comme nous vous l’avons dit, il pourrait être dissous dans l’eau en seulement 40 heures.

Il ne restait que les composants de la montre comme l’affichage à diodes électroluminescentes organiques et un microcontrôleur, ainsi que certaines résistances et condensateurs qui avaient été intégrés dans les circuits.