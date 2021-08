Ils critiquent Burro Van Rankin pour un message “hypocrite” après la mort de Sammy – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La mort de Sammy Pérez a choqué le show business mexicain. Après la publication de la nouvelle, des célébrités et des acteurs ont envoyé leurs condoléances, notamment Jorge El Burro Van Rankin ; Cependant, son message a suscité la polémique sur les réseaux sociaux lorsqu’il a révélé qu’il s’était exprimé par « engagement ». À la suite de la controverse, les animateurs de Venga la Alegría ont également critiqué les déclarations du présentateur du programme Hoy.

C’est lors de la rubrique Spectacles que Flor Rubio, Horacio Villalobos et Ricardo Casares en ont parlé et ont rejeté les propos de l’animateur et acteur des séries 40 et 20, qui s’est trompé en adressant ses condoléances à la famille du comédien, qui décédé en raison de complications de santé dérivées de covid-19.

“Comme vous le savez, Sammy et l’âne Van Rankin qui travaillaient avec lui sont décédés, en fait il était en quelque sorte son parrain, avec Esteban Arce à El Calabozo, il a subi des pressions sur les réseaux sociaux pour envoyer un message et voir ce qui s’est passé … “Horacio Villalobos a commencé par dire.

Plus tard, la vidéo a été partagée où El Burro Van Rankin a déploré la mort de Sammy Pérez, mais ce faisant, il a apparemment commis une énorme erreur, car il n’a pas arrêté d’enregistrer à temps et des mots sont sortis qui n’auraient peut-être pas dû être enregistrés.

“Mes condoléances. Un vrai câlin et le bon Sammy va nous manquer profondément (…) Je devais mettre quelque chose, mais ils me disaient pourquoi tu ne dis pas quelque chose, à tel point que… », a déclaré le célèbre.

Informations du millénaire