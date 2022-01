Ils découvrent à Barcelone une orgie avec plus de 70 personnes qui ont violé les restrictions

01/01/2022 à 18:19 CET

.

La police locale de Lliçà d’Amunt (Barcelone) a découvert en ce nouvel an la célébration de une orgie dans une maison locale, dans lequel il y aurait plus de soixante-dix personnes, grâce à deux personnes qui allaient participer à la fête se sont trompées de propriété.

Les agents ont reçu une alerte, à laquelle le journal El Mundo a eu accès, d’un voisin de la ville, qui a expliqué qu’il y avait eu deux personnes essayant d’entrer dans votre maison.

Lorsqu’une patrouille de police est arrivée sur place et a identifié les suspects, elle a expliqué que ils sont allés dans une autre maison, où se tenait une fête, et qu’ils étaient au mauvais endroit.

Comme le restrictions de capacité et interdiction des fêtes illégales, les agents se sont rendus dans cette maison et ont trouvé une fête entre 50 et 70 personnes, sans compter les autres qui étaient dans un étage, à l’étage, « pratiquer le sexe » selon le rapport de police.

De plus, le texte indique que ils étaient « tous américains, avec des prostituées », qui aurait loué la maison pour accueillir 2022, sachant au propriétaire quel genre de fête allait s’y tenir.

La police locale a produit un enregistrement de la de nombreux manquements aux mesures sanitaires accepté par la Generalitat de Catalogne et a transmis un rapport au ministère de l’Intérieur pour traiter un dossier de sanction en cas de non-respect de la réglementation en vigueur pour empêcher la propagation du Covid.