Ils découvrent à Teruel la colonne vertébrale d’un dinosaure géant

11/06/2021 à 12:02 CEST

Les paléontologues du groupe Aragosaurus-IUCA de l’Université de Saragosse et de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) ont récupéré la série vertébrale articulée la plus complète d’un dinosaure sauropode géant en Espagne. Les fossiles d’environ 145 millions d’années trouvés à Camarillas (Teruel) comprennent une partie d’une colonne vertébrale de plus de cinq mètres de long, avec au moins 15 vertèbres articulées du cou et du dos d’un dinosaure géant, qui ils appartiennent probablement à une nouvelle espèce non encore décrite.

« Les vertèbres mesurent plus de 30 cm de long et, en l’absence de leur préparation, on estime que chacune d’elles peut mesurer près d’un mètre de hauteur. Ils appartiennent à un dinosaure qui pourrait bien atteindre une longueur de plus de 25 mètres et, peut-être l’un des plus grands d’Europe& rdquor;, souligne le paléontologue Diego Castanera, chercheur postdoctoral, qui a dirigé ce travail avec José Ignacio Canudo, chercheur principal du groupe Aragosaurus-IUCA à l’Université de Saragosse.

Au cours des derniers mois, les fouilles de ces fossiles du site de La Peñuela (Camarillas, Teruel) ont été réalisées avec une grande complexité technique. “L’extraction de la série vertébrale n’a pas été une tâche facile”, explique Castanera.

En premier lieu, après excavation et plâtre de protection des vertèbres, le bloc a dû être séparé en deux parties, pour éviter que la « momie & rdquor; (nom technique utilisé pour nommer la structure qui entoure le fossile) avait trop de poids et aussi pour faciliter sa manipulation et son extraction.

Par la suite, une structure en fer a été réalisée (réalisée par l’atelier Martin Pérez de Cedrillas) pour enfin assembler une boîte en carton remplie de polyuréthane expansible.

Une nouvelle espèce de dinosaure ?

Les deux « momies & rdquor; Ils ont été retirés du site avec une machine tournante et une gondole par Juan Ramón López et transportés à Camarillas. Là, ils attendent leur préparation et l’étude scientifique ultérieure, qui fournira sans aucun doute de nouvelles données sur les dinosaures géants, car ils sont peut-être une nouvelle espèce pour la science.

Les fouilles ont été financées par la Direction générale du patrimoine culturel du gouvernement d’Aragon et ont également bénéficié du soutien de la mairie de Camarillas et font partie de la recherche postdoctorale développée par le directeur de l’action Diego Castanera, sur le changement de la faune. dans le transit Jurassique-Crétacé de la Cordillère ibérique et qui ont été financés par l’Agence pour la gestion des bourses universitaires et de recherche de la Generalitat de Catalogne (AGAUR) et font également partie du projet de recherche du Groupe Aragosaurus-IUCA financé par le ministère des Sciences.

Un site avec plus de 80 fossiles

Le site a été découvert par le voisin de Camarillas Pedro Cirugeda et a permis la récupération de plus de 80 fossiles, dont la plupart appartiennent au dinosaure sauropode.

Mais des dents de dinosaures théropodes (carnivores) et des crocodiles ont également été trouvés, ainsi que des restes végétaux abondants.

Dans son ensemble, le site fournit des informations très intéressantes sur les écosystèmes de l’intervalle Jurassique-Crétacé, il y a environ 145 millions d’années.

