Ils découvrent ce qui pourrait être la première planète en dehors de notre galaxie

01/11/2021 à 16:34 CET

Claudio Torres Rojas

Tout sur l’espace extra-atmosphérique et l’infini de l’univers est aussi impressionnant qu’écrasant. Il y a encore beaucoup à savoir et il est très probable que les êtres humains ne comprendront jamais même un bon pourcentage de tout ce qui nous entoure. Cependant, de nouvelles techniques peuvent être imaginées pour pouvoir voir au-delà de ce que font nos outils actuels, et c’est ainsi que ont découvert ce qui semble être la première exoplanète à une si longue distance.

C’est une planète qui a peut-être été découverte parce que passé devant une étoile et qui faisait partie de la lumière de cette couverture d’étoile, montrant que quelque chose s’est passé devant (via Engagée). Cette mystérieuse planète est située dans Messier 51 (M51), une galaxie spirale également appelée la galaxie Whirlpool, qui se trouve ni plus ni moins que 31 millions d’années-lumière. Il s’agit d’une étape importante, car les exoplanètes connues à ce jour « seulement » se trouvaient à quelque 3 000 années-lumière de la Terre.

D’après l’étude, il semblerait qu’il s’agisse d’une planète de la taille de Saturne, approximativement. La façon dont ils l’ont détecté est assez encourageante pour en savoir plus sur l’univers et toutes les étoiles qui le composent. A ce jour, notre recherche était basée sur la possibilité d’observer des transits (qu’une planète passe devant une étoile) à la recherche de gouttes de lumière optique, c’est-à-dire que l’humain pouvait voir par lui-même. Cependant, avec cette planète une autre technique a été utilisée dans laquelle les transits sont observés à la recherche de baisse de la luminosité des rayons X. Cela facilite la détection des planètes puisque passer devant une étoile bloquerait une grande partie des rayons X.

Le problème actuel est qu’il ne peut pas être confirmé à 100% qu’ils ont découvert une exoplanète, et pour pouvoir le confirmer, ils doivent attendre environ 70 ans pour revoir ce transit dans cette même étoile. Il orbite autour d’une étoile à neutrons ou d’un trou noir qui a été créé après une violente supernova à laquelle l’exoplanète a survécu.