Ils découvrent comment le cerveau nous projette la réalité

Une étude menée à l’Université Johns Hopkins a identifié la région du cerveau qui remplit la fonction de “projection” de la réalité : une zone du cortex visuel crée des relations à toute vitesse entre les éléments perçus et les situations vécues, façonnant l’image du monde qui on le voit, sert de référence.

Par exemple, si nous observons un avion, il génère immédiatement des images du ciel, des nuages ​​ou nous place dans un aéroport que nous avons déjà visité, construisant ainsi une scène générale correspondant à chaque situation. La recherche a été publiée récemment dans la revue Nature Communications.

Selon un communiqué de presse, les scientifiques ont utilisé l’apprentissage automatique et l’imagerie cérébrale pour identifier et décrire les phénomène de « co-occurrence », à travers lequel les objets de notre esprit sont automatiquement liés. Le mécanisme cérébral permet de créer un contexte pour l’environnement.

Des relations qui créent la perception de la réalité

Les réseaux de « co-occurrence » servent à fournir une visualisation graphique des relations potentielles entre objets, situations et concepts. En eux, les limitations de temps et d’espace sont éliminées : de cette façon, nous pouvons lier des aspects du passé avec le présent ou se projeter dans l’avenir en fonction des informations actuelles.

Bien qu’il s’agisse d’un concept des sciences du langage qui explique comment s’articulent les relations entre termes au sein d’une unité textuelle, il s’applique directement au champ cognitif : on sait que les structures linguistiques et de pensée ont des mécanismes et des logiques très proches.

Dans la recherche, les spécialistes ont d’abord effectué une série de tests avec un groupe de volontaires, à qui divers objets et concepts ont été présentés. Le but était quantifier les relations établies, pour les analyser plus tard à l’aide d’un algorithme d’apprentissage automatique.

Grâce à ces informations et à leur traitement, ils ont pu établir les caractéristiques et la fréquence des réseaux de « co-occurrence », c’est-à-dire les principales relations établies par les participants et qui leur ont permis de lier, par exemple, un stylo à un clavier d’ordinateur du concept d’écriture ou de communication.

Le rôle du cortex visuel

Une fois ces relations identifiées, la deuxième étape a été d’essayer les suivre dans l’activité cérébrale, spécifiquement par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMf. C’est alors qu’ils découvrirent qu’un secteur de la cortex visuel elle s’est activée surtout au moment d’établir les relations qui construisent la réalité que nous percevons.

Selon les chercheurs, l’étude montre pourquoi les gens ont plus de mal à relier des objets ou des éléments hors de leur contexte. C’est que le secteur identifié dans le cerveau fonctionne comme un Associations contextuelles « réserve »: Si l’on pense à la roue d’un véhicule, cela fait presque immédiatement penser à l’image complète de la voiture.

Toutes les associations et relations contextuelles possibles pour un concept ou une situation semblent être « latentes » dans cette partie du cortex visuel, qui est la zone du cerveau responsable du décodage de la perception et de sa conversion en vision, entre autres fonctions. Le sous-secteur spécifique qui pourrait être identifié est appelé cortex parahippocampique.

D’autre part, lorsque le cerveau ne trouve pas d’association immédiate entre deux concepts parce qu’ils sont hors contexte, un processus différent et plus lent se met en branle. Ce n’est pas la même chose d’associer « sable » à « mer » que « sable » à « réfrigérateur ». Dans le second cas, le cerveau doit rechercher relations illogiques ou irrationnelles pour trouver une sorte de sens.

Cette découverte montre clairement qu’il existe un double mécanisme qui construit la réalité que nous percevons : le cerveau capte les informations de l’environnement, mais en même temps les traite et les décode à partir de mécanismes influencés par des situations, des attentes, des subjectivités et des expériences antérieures. .personnel. Cela détermine que chacun de nous voit toujours quelque chose de différent, même si nous apprécions la même scène.

Les représentations d’objets dans le cerveau humain reflètent les statistiques de cooccurrence de la vision et du langage. Heather Bonner, MF, Epstein, RA Nature Communications (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41467-021-24368-2

photo: Gerd Altmann sur Pixabay.