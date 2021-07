Ils découvrent comment le cerveau régule la peur

19/07/2021 à 17h38 CEST

Des scientifiques de l’Université de Berne et de l’Institut Friedrich Miescher de Bâle ont identifié un groupe de neurones situés dans l’amygdale centrale qui sont capables de réguler nos réponses à la peur. Dans certaines conditions, ils peuvent réduire l’impact négatif de la peur, qui entraîne divers troubles psychosociaux, comme l’anxiété.

le effrayé C’est une émotion primaire qui est générée en présence d’un danger possible, et qui dans certaines situations peut être positive pour nous garder en sécurité. Cependant, elle peut aussi être motivée par des perceptions déformées de la réalité, qui produisent une angoisse extrême sans fondement réel et concret. Dans ces cas, la personne peut tomber dans des crises d’anxiété profondes et même atteindre la dépression.

En Europe, environ 15 pour cent de la population est touchée par troubles anxieux, généré à partir de réponses exagérées à la peur qui provoquent des traumatismes, du stress et d’autres problèmes psychologiques. Les thérapies sont souvent inefficaces, car une compréhension neurobiologique détaillée de la peur et de ses conséquences fait défaut.

Le rôle de l’amygdale

Maintenant, les chercheurs suisses en charge de la nouvelle étude ont découvert que neurones de l’amygdale centrale Ils sont très adaptables et essentiels pour supprimer la peur : ils forment des microcircuits neuronaux qui peuvent amplifier ou réduire les réponses liées à la peur, comme le stress ou l’anxiété.

L’amygdale cérébrale est constituée d’un ensemble de neurones profondément liés les uns aux autres : ils agissent dans leur ensemble et donnent naissance à une structure anatomiquement différentiable. Sa forme est semblable à une amande et elle intègre le système limbique, un groupe de structures qui dirigent les émotions et le comportement.

Bien que l’on sache déjà que l’amygdale joue un rôle central dans réactions émotionnelles telles que la peur, les neurones spécifiques qui pouvaient l’arrêter et dans la zone de cette structure dans laquelle ils se trouvaient n’avaient pas été identifiés jusqu’à présent. La découverte fournit un aperçu supplémentaire des mécanismes cérébraux sous-jacents aux réponses induites par la peur.

Les neurones en litige

Dans la recherche, qui a été publiée dans la revue Nature Communications, des spécialistes ont étudié le système de « confrontation » neuronale régulation de la peur : mécanisme de « pousser et tirer » par lequel certains neurones activent le sentiment lié à la peur et d’autres le suppriment. Lorsque le système fonctionne en harmonie, la peur n’apparaît que lorsque cela est vraiment nécessaire, mais des problèmes surviennent si le mécanisme devient déséquilibré.

Selon un communiqué, des scientifiques ont découvert dans des modèles animaux qu’il existe des microcircuits neuronaux “spécialisés” dans la peur dans la zone centrale de l’amygdale. Si ces circuits sont réprimés ou contournés, ils conduisent à un comportement de peur durable et pathologique. Cependant, lorsqu’ils sont activés, le comportement revient à la normale et la peur n’apparaît qu’en cas de besoin.

Les chercheurs ont fait cette découverte grâce à une technique appelée optogénétique, qui permet de contrôler certaines réactions neuronales en appliquant des impulsions lumineuses. Ils ont ainsi pu identifier une population de neurones au sein de l’amygdale centrale qui génère une enzyme spécifique, destinée à réguler les sensations liées à la peur.

Tenant compte du fait que chez l’homme le déséquilibre de ce système peut conduire à des maladies psychosociales telles que l’anxiété ou les attaques de panique, la prochaine étape pour ce groupe de spécialistes sera de vérifier si le mécanisme vérifié chez l’animal peut être transféré dans l’environnement humain. Si c’est le cas, vous pouvez lancer une série de de nouveaux traitements plus efficaces contre ce type de pathologies.

Référence

Les microcircuits centraux de l’amygdale interviennent dans l’extinction de la peur. Nigel Whittle, Jonathan Fadok, Kathryn P. Macpherson, Robin Nguyen, Paolo Botta, Steffen BE Wolff, Christian Müller, Cyril Herry, Philip Tovote, Andrew Holmes, Nicolas Singewald, Andreas Lüthi et Stéphane Ciocchi. Nature Communications (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41467-021-24068-x

photo: Alexandra Gorn sur Unsplash.