Ils découvrent comment le cerveau traite les mathématiques : cela varie avec l’âge

Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont vérifié grâce à différentes techniques d’analyse d’images cérébrales et à des tests avec des volontaires que les capacités mathématiques peuvent changer avec le temps. Le cerveau s’adapte à différents besoins et les régions impliquées dans l’apprentissage mathématique vont jusqu’à inverser leurs rôles.

Ce comportement incroyable du cerveau humain a été découvert en essayant de comprendre les processus qui se développent au cours du travail intellectuel lié aux mathématiques, et plus précisément au moment de l’incorporation de nouvelle connaissance dans ces domaines.

Selon un article paru dans La Recherche, des spécialistes avaient préalablement identifié les régions cérébrales impliquées dans la traitement des tâches mathématiques. Il concerne principalement certaines régions du cortex pariétal, qui forme le lobe dit pariétal, situé près du centre du cerveau.

Ils savaient aussi que deux neurotransmetteurs, responsable de l’échange d’influx nerveux entre les neurones, agit dans la région du sillon intrapariétal gauche, situé précisément dans le cortex pariétal. Cette région a été identifiée comme impliquée dans des difficultés d’apprentissage des mathématiques et, en même temps, chez des individus ayant des capacités exceptionnelles de traitement mathématique.

Le rôle des neurotransmetteurs

Maintenant, les spécialistes ont mesuré les niveaux de ces neurotransmetteurs, GABA et glutamate, trouvant des résultats surprenants. Dans le cadre d’une étude publiée dans la revue Plos Biology, ils ont conclu que les niveaux de GABA et de glutamate changeaient radicalement en fonction de l’âge des individus.

L’équipe de scientifiques a effectué deux tests arithmétiques avec un an et demi de différence entre 255 volontaires, représentant un large éventail d’âges. Dans le même temps, ils ont mesuré les niveaux de neurotransmetteurs à l’aide de la spectroscopie par résonance magnétique, une technique non invasive qui permet d’étudier des pathologies métaboliques ou des changements moléculaires dans le cerveau, à l’aide d’images de l’activité cérébrale.

Ils ont découvert, par exemple, que tandis que les enfants avec un talent particulier pour les mathématiques avaient des niveaux élevés de GABA, les adultes avec les mêmes conditions pour l’analyse mathématique avaient de faibles niveaux du même neurotransmetteur. Ils ont également observé de forts changements dans le neurotransmetteur glutamate.

Preuve concrète de la plasticité cérébrale

Les résultats sont particulièrement importants si l’on tient compte du fait que les deux neurotransmetteurs sont fortement impliqués dans la plasticité cérébrale. Ils sont même capables d’exciter ou au contraire d’inhiber l’activité du neurone auquel ils adhèrent.

Quelles sont les raisons spécifiques des changements découverts ? Selon les chercheurs, le neurotransmetteur GABA semble jouer un rôle excitateur chez les enfants, alors que les voies du glutamate se développent plus tard. De plus, il faut tenir compte du fait que les stratégies développées face à un problème mathématique changent avec l’âge, un changement qui implique une plus grande utilisation de la mémoire et d’autres régions du cerveau, comme l’hippocampe.

Par conséquent, il semble exister dans le cerveau une sorte de capacité d’adaptation qui permet l’évolution des conditions chimiques dans le temps, en privilégiant les compétences nécessaires à chaque âge. En plus du apprentissage de En mathématiques, des processus similaires agiraient également sur des compétences telles que la localisation dans l’environnement ou la mémoire spatiale, qui sont également supportées par le cortex pariétal.

photo: fente synaptique entre deux neurones. Dans la compréhension des mathématiques, les neurotransmetteurs impliqués changent avec le temps et peuvent même inverser leurs rôles. Crédit : Juan Gaertner / JGT / Photothèque scientifique via ..