Ils découvrent de nouvelles preuves sur l’homme mystérieux de Denisova

Selon des chercheurs de l’Université d’Adélaïde, l’homme de Denisovan a rencontré des humains modernes dans la région Asie-Océanie il y a environ 50 à 60 000 ans. Ils ont confirmé qu’il n’y avait pas d’autres mélanges avec des humains primitifs à cette occasion, dans une découverte qui pourrait faire la lumière sur les mystérieux Denisovans et les origines plus profondes de l’humanité.

Les Denisovans sont une espèce ou sous-espèce du genre Homo, identifiée grâce à l’analyse ADN de restes squelettiques découverts en 2010. Contrairement à nos autres cousins, les Néandertaliens, qui ont un vaste registre fossile en Europe, les Denisovans sont presque uniquement connus par le registre ADN.

La preuve de l’homme de Denisovan comprend un os de doigt et quelques autres fragments trouvés dans une grotte en Sibérie et, plus récemment, un morceau de mâchoire trouvé sur le plateau tibétain. Mais tout indique que ses vestiges pourraient être beaucoup plus significatifs et abondants.

Maintenant, la nouvelle étude montre que les niveaux d’ADN de Denisovan dans les populations contemporaines confirment qu’un croisement significatif avec l’homme moderne s’est produit dans la région entre l’Asie continentale et l’Australie. Selon un communiqué de presse, la recherche confirme que les Denisovans vivaient dans la région de l’Asie du Sud-Est et que les humains modernes ne se sont pas croisés avec d’autres hominidés de la région.

Survivre dans les gènes

Les chercheurs ont examiné les génomes de plus de 400 humains modernes, afin de disposer des informations nécessaires à la recherche d’éventuelles rencontres entre les populations humaines primitives et l’homme contemporain, lors de leur arrivée en Asie du Sud-Est.

Comme l’ont souligné les scientifiques dans leur étude, publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution, la zone étudiée possède l’un des registres fossiles les plus riches de la planète: elle contient des données et des matériaux vieux d’au moins 1,6 million d’années. , capable d’éclairer l’évolution humaine et son évolution dans le temps.

Mais le plus frappant est que bien que les restes fossiles de Denisovan aient été trouvés à seulement des milliers de kilomètres de l’Asie du Sud et de l’Océanie, dans les grottes susmentionnées de Sibérie et du plateau tibétain, l’ADN de la population de l’Asie du Sud-Est a une essence indéniable de Denisovan. . Que pourrait-on découvrir d’autre que la confirmation du croisement entre cette espèce mystérieuse et l’homme moderne?

Creuser le passé

Pour les spécialistes, il pourrait y avoir des fossiles de l’homme Denisovan en attente d’être découverts dans la région de l’Asie du Sud-Est, ou ils ont même risqué qu’il soit possible que les découvertes aient déjà été faites, mais que les restes aient été mal catalogués en raison de l’ignorance sur Denisovans.

Est-ce possible? Il faut tenir compte du fait qu’il existe actuellement trois espèces d’humains anciens dans cette zone qui ont été reconnues par leurs restes fossiles: Homo erectus, Homo floresiensis et Homo luzonensis. Selon les dates de leur disparition, ils ont pu coexister avec Homo sapiens au début de leur arrivée dans la région, en même temps que le croisement avec l’homme de Denisovan aurait eu lieu.

Par conséquent, il est probable que le manque d’informations précises sur les caractéristiques des Denisovans ait permis leur confusion avec les restes d’autres espèces. Il existe des données très suggestives, puisque par exemple une série d’artefacts créés il y a 65 000 ans et attribués à des humains contemporains ont été récemment découverts en Australie, dans la région de Madjebebe.

Peut-être une nouvelle découverte arrive-t-elle qui pourrait marquer un changement majeur dans notre compréhension du passé humain?

