Ils découvrent d’où viennent les rayons cosmiques de la Voie lactée

25/08/2021 à 13h30 CEST

Un groupe international de chercheurs, dirigé par des spécialistes de l’Université de Nagoya, au Japon, a franchi une étape transcendante pour résoudre le mystère de l’origine des rayons cosmiques qui ont un impact sur la Voie lactée. Ils ont pu déterminer qu’environ 70 % des rayons gamma de très haute énergie émis par les rayons cosmiques sont dus à des protons, générés à partir des restes d’une supernova.

Les explosions stellaires qui se manifestent de manière très remarquable dans l’espace, appelées supernovae, produire restes ou restes qui modifient fortement les conditions dans la zone de l’espace où elles se produisent. Une des conséquences produites par ces explosions est la rayons cosmiques: il s’agit de particules subatomiques haute énergie et se déplaçant à grande vitesse.

L’origine spécifique des rayons cosmiques est un mystère que l’astrophysique moderne a tenté d’élucider au cours des 100 dernières années. Outre l’impact produit sur la Terre en raison de sa forte charge énergétique, qui se traduit par exemple par des pannes d’équipements informatiques, les rayons cosmiques favorisent l’évolution chimique de la matière interstellaire. Pour cette raison, comprendre son origine est essentiel pour comprendre l’évolution de la Voie Lactée.

Après sa découverte en 1912, les astronomes ont mené de nombreuses études pour tenter de déterminer l’origine réelle des rayons cosmiques. On sait qu’elles voyagent presque à la vitesse de la lumière lorsqu’elles sont accélérées par les restes des explosions d’étoiles qui donnent naissance aux supernovae, et que dans le cadre de ces phénomènes elles se produisent rayons gamma à haute émission d’énergie.

Les protons sont la clé

Un point crucial est de pouvoir définir l’origine de ces rayons gamma : s’ils sont produits par protons, qui sont la principale composante des rayons cosmiques, alors il serait possible de vérifier que le reste de la supernova est le contexte dans lequel naissent les rayons cosmiques. Cependant, ils peuvent également être générés à partir d’électrons. Quelle est alors l’origine prédominante ?

Selon de nouvelles recherches, récemment publiées dans l’Astrophysical Journal, cela a été prouvé par une nouvelle analyse combinant des images de rayonnement radio, X et gamma. Selon un communiqué, les analyses effectuées ont permis de déterminer que 70% des rayons gamma sont produits par des protons, alors que seulement 30% proviennent des électrons.

Les scientifiques pensent que c’est une preuve solide : les rayons cosmiques sont générés dans les restes de supernova et de là, ils voyagent vers la Terre et d’autres points de la Voie lactée, atteignant des vitesses incroyables et émettant de grandes quantités d’énergie. Malgré ces progrès, il reste encore de nombreuses énigmes à résoudre autour des rayons cosmiques et d’autres questions à explorer.

Par exemple, les résultats montrent que les rayons gamma produits par les protons dominent dans les régions interstellaires riches en gaz, tandis que les rayons gamma des électrons ont un impact plus important sur les zones pauvres en gaz. Cela indiquerait que les deux mécanismes fonctionnent ensemble et se nourrissent l’un de l’autre, ouvrant ainsi de nouveaux champs de recherche.

Référence

photo: les rayons cosmiques de la Voie lactée naissent des restes de supernova, qui les propulsent pour atteindre des vitesses proches de celle de la lumière et produisent d’énormes émissions d’énergie. En étant capable de mesurer l’incidence des protons et des électrons dans la production des rayons gamma générés par les rayons cosmiques, les scientifiques ont fait un grand pas pour déterminer leur origine spécifique. Crédit : John Benitez sur Unsplash.