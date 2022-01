Ils découvrent la cause surprenante du Petit Age Glaciaire (XIV-XIX siècles)

01/01/2022 à 10:03 CET

JL Ferrer

Une enquête de l’Université du Massachusetts Amherst (USA) vient de répondre à l’une des questions les plus persistantes en climatologie historique, histoire de l’environnement et sciences de la Terre : Qu’est-ce qui a causé le petit âge glaciaire? La réponse constitue un véritable paradoxe : il s’agissait d’un précédent épisode d’échauffement.

Le petit âge glaciaire a été l’une des périodes les plus froides des 10 000 dernières années et a été particulièrement prononcé dans la région de l’Atlantique Nord.

Cette vague de froid, dont la chronologie précise est encore débattue par les universitaires, mais qui semble s’être propagée du début du XIVe au milieu du XIXe siècle, il était responsable de mauvaises récoltes, de famines et de pandémies à travers l’Europe, causant la misère et la mort de millions de personnes.

À ce jour, les mécanismes qui ont conduit à cet état climatique sévère n’ont pas été concluants. Cependant, un nouvel article récemment publié dans Science Advances offre une image mise à jour des événements qui ont déclenché le petit âge glaciaire. Étonnamment, le refroidissement semble avoir été déclenché par un épisode inhabituellement chaud.

| Wikipédia

Lorsque l’auteur principal François Lapointe, avec Raymond Bradley, a commencé à examiner attentivement une reconstruction de 3 000 ans des températures de surface de la mer de l’Atlantique Nord, ils ont remarqué quelque chose de surprenant : il y avait eu un changement soudain de conditions très chaudes à la fin des années 1300 à des conditions froides sans précédent. au début des années 1400, à peine 20 ans plus tard.

À l’aide de nombreux relevés marins détaillés, Lapointe et Bradley ont découvert que il y a eu un transfert d’eau chaude anormalement fort vers le nord à la fin des années 1300 qui a culminé vers 1380. En conséquence, les eaux au sud du Groenland et les mers nordiques sont devenues beaucoup plus chaudes que d’habitude. « Personne n’a vu ça auparavant, dit Lapointe.

Le « tapis roulant » de l’Atlantique

Normalement, il y a toujours un transfert d’eau chaude des tropiques vers l’Arctique. C’est un processus bien connu appelé Circulation de renversement du sud de l’Atlantique (AMOC), qui ressemble à un tapis roulant planétaire.

En règle générale, l’eau chaude des tropiques s’écoule vers le nord le long de la côte nord de l’Europe, et lorsqu’elle atteint des latitudes plus élevées et rencontre des eaux arctiques plus froides, elle perd de la chaleur et devient plus dense, ce qui fait couler l’eau au fond de l’océan. Cette formation d’eau profonde s’écoule ensuite vers le sud le long de la côte nord-américaine et continue de circuler à travers le monde.

Mais à la fin des années 1300, l’AMOC s’est considérablement renforcée, ce qui signifie que beaucoup plus d’eau chaude que d’habitude se déplaçait vers le nord., qui à son tour a causé une perte rapide de glace dans l’Arctique. Au cours de quelques décennies à la fin des années 1300 et 1400, de grandes quantités de glace ont été déversées dans l’Atlantique Nord, non seulement en refroidissant les eaux de l’Atlantique Nord, mais en diluant également leur salinité, provoquant finalement l’effondrement de l’AMOC. . C’est cet effondrement qui a alors déclenché un refroidissement substantiel.

Loisirs artistiques | Agences

Entre les années 1960 et 1980, nous avons également assisté à un renforcement rapide de l’AMOC, qui a été liée à la persistance de hautes pressions dans l’atmosphère au-dessus du Groenland. Lapointe et Bradley pensent que la même situation atmosphérique s’est produite juste avant le petit âge glaciaire, mais qu’est-ce qui a pu déclencher cet événement anticyclonique persistant dans les années 1380 ?

La réponse est dans les arbres

Lapointe a découvert que la réponse se trouve dans les arbres. Une fois que les chercheurs ont comparé leurs résultats avec un nouveau record d’activité solaire révélé par des isotopes radiocarbones conservés dans les cernes des arbres, Ils ont découvert qu’une activité solaire inhabituellement élevée avait été enregistrée à la fin des années 1300. Cette activité solaire a tendance à générer une pression atmosphérique élevée au-dessus du Groenland.

Dans le même temps, moins d’éruptions volcaniques se produisaient au sol, ce qui signifie qu’il y avait moins de cendres dans l’air. Une atmosphère « plus propre » signifiait que la planète réagissait mieux aux changements de la production solaire. « Donc, l’effet de la forte activité solaire sur la circulation atmosphérique dans l’Atlantique Nord a été particulièrement fort » a dit Lapointe.

Lapointe et Bradley se demandent si un refroidissement aussi brutal pourrait se reproduire à notre époque de changement climatique mondial. Ils soulignent qu’il y a maintenant beaucoup moins de glace de mer dans l’Arctique en raison du réchauffement climatique, donc il est peu probable qu’un événement comme celui du début du XVe siècle se produise, impliquant le transport de glace de mer.

Peinture de Pieter Bruegel | Pieter Bruegel

« Cependant, il faut être conscient de l’accumulation d’eau douce dans la mer de Beaufort (au nord de l’Alaska), qui a augmenté de 40 % au cours des deux dernières décennies. Son exportation vers l’Atlantique Nord subpolaire pourrait avoir un fort impact sur la circulation océanique », a déclaré Lapointe.

De plus, les périodes de haute pression persistantes sur le Groenland en été ont été beaucoup plus fréquentes au cours de la dernière décennie et sont liées à une fonte des glaces sans précédent.

Les modèles climatiques ne capturent pas ces événements de manière fiable et, par conséquent, Nous sous-estimons peut-être la perte future de glace de la calotte glaciaire, avec plus d’eau douce entrant dans l’Atlantique Nord, ce qui pourrait entraîner un affaiblissement ou un effondrement de l’AMOC« Les auteurs concluent qu’il est urgent de s’attaquer à ces incertitudes.

Étude de référence : https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abi8230