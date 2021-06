Ils découvrent la clé métabolique de l’immortalité

Aymeric Laporte a pris la défense de Espagne coéquipier Alvaro Morata après le nul sans but de l’Espagne face à la Suède pour l’ouverture de leur Championnat d’Europe. Morata a raté une grosse occasion en première mi-temps et a été victime d’encore plus de sifflets et de huées de la part de ses propres supporters, […] More