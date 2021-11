Evan Rachel Wood et Marilyn Manson (E. Charbonneau / WireImage)

En février, l’actrice Evan Rachel Wood – l’un de ses partenaires les plus connus – a identifié l’artiste controversé comme son agresseur, dont elle avait parlé plusieurs fois par le passé, mais sans donner son nom, et a assuré qu’il lui avait lavé les cheveux. cerveau en profitant de sa jeunesse lors de leur rencontre – elle avait 19 ans – à son sujet à une dynamique de mauvais traitements qu’elle définit aussi terrible.

Le magazine Rolling Stone a publié un nouvel article dans lequel il recueille le témoignage de plusieurs de ses victimes présumées, qui ont révélé que le musicien avait une petite pièce de la taille d’une loge dans son ancien appartement de West Hollywood, construit comme un studio d’enregistrement à domicile. , mais qu’il utilisait comme chambre de punition.

Son existence n’était pas exactement un secret dans le cercle d’amis proches de Marilyn Manson, comme l’a confirmé l’un de ses anciens employés à la publication, et il s’est ouvertement vanté de sa chambre de « méchantes filles » dans laquelle il enfermait quiconque le mettait en colère parce qu’il s’était noyé. ses cris.

Le modèle Ashley Morgan Smithline, qui a rencontré Manson l’été après la fin de sa relation avec Wood et l’a poursuivi pour agression sexuelle entre autres accusations, soutient que l’interprète l’a enfermée dans cette pièce pendant des heures et que, si elle refusait d’entrer, il n’en profitait que plus.