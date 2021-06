Ils découvrent le mécanisme cérébral de l’opportunité

22/06/2021 à 17h27 CEST

Une étude menée par des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse, a identifié le mécanisme cérébral destiné à profiter d’une opportunité. A travers elle, nous apprenons à attendre le meilleur moment pour réaliser une action, et à freiner l’impulsion qui nous conduirait à agir en amont.

La découverte nous permettra d’étudier comment différentes zones du cerveau se suppriment ou s’activent mutuellement, et nous apprendra comment nous pouvons effectuer des mouvements rapides et précis. En même temps, il nous montre le moyen de supprimer les impulsions internes grâce au contrôle cognitif.

Selon un communiqué de presse, des expériences sur des rongeurs ont montré que différentes régions du cerveau sont activées ou inhibées de sorte que la réaction aux stimuli est aussi rapide que possible: ni trop hâtif ni trop lent.

Cette condition est très importante pour la vie quotidienne, car tout en explorant la réalité, nous sommes constamment confrontés à la tentation de réagir à l’avance, au risque de perdre une opportunité clé de ne pas savoir attendre le bon moment pour agir. Heureusement, le cerveau sait nous guider dans ces situations.

Réponse motrice et contrôle cognitif

Pour les spécialistes, le mécanisme se résume à la notion de « réponse motrice retardée ». Comme observé dans les tests avec des souris, ils ont pu apprécier que certaines zones du cortex cérébral et d’autres régions du cerveau forment une sorte de réseau qui, en « activant » ou « éteignant » certains secteurs, permet de une action à retarder dans l’objectif d’attendre le moment le plus approprié et le plus précis.

Le processus comprend la mise en route ou la suppression de zones de préparation ou de performances motrices. De cette façon, lorsqu’il faut attendre l’opportunité exacte, les zones de préparation sont activées et les zones d’exécution s’endorment.

Au contraire, lorsque le bon moment pour agir arrive, le processus est inversé : les zones d’exécution motrices sont allumées et les zones de préparation sont temporairement désactivées. À ce moment-là, le réseau cérébral des opportunités se concentre sur l’action avec précision.

Le rôle du cortex moteur secondaire

Todo indicaría que una región específica del cerebro denominada corteza motora secundaria cumpliría un rol crucial en este proceso, al integrar las distintas zonas de preparación y ejecución de acciones para hacer viable la espera del momento ideal, aprovechando la oportunidad de la mejor manera y no actuando tôt.

On savait déjà que cortex moteur secondaire Il a une fonction transcendante lors de la programmation et de la planification des étapes qui doivent être effectuées pour obtenir le maximum de précision et de coordination possible, en termes de mouvements et d’actions. Cependant, on sait maintenant comment il s’intègre dans un mécanisme cérébral plus large pour saisir les opportunités.

Contrôle des impulsions

De plus, grâce à l’utilisation de techniques sophistiquées d’observation de l’activité cérébrale, telles que l’électrophysiologie à haute densité ou l’activation de gènes par la lumière, les experts ont pu démêler dans le cerveau des rongeurs les détails du circuit qui se déroule dans différents zones du cerveau, le cortex cérébral et comment les différentes zones interagissent.

Selon la nouvelle étude, publiée dans la revue Neuron, la découverte pourrait faciliter les recherches futures sur la façon dont nous pouvons exploiter le potentiel de notre cerveau pour contrôler les impulsions nocives, grâce à une bonne gestion de nos capacités cognitives.

Référence

Suppression rapide et activation soutenue de régions corticales distinctes pour une réponse motrice sensorielle retardée. Vahid Esmaeili, Keita Tamura, Wulfram Gerstner, Carl CH Petersen et al. Neuron (2021) .DOI : https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.05.005

photo: Braden Collum sur Unsplash.