Ils découvrent le “moteur” génétique qui alimente l’horloge circadienne du cerveau

20/08/2021 à 19h29 CEST

L’horloge circadienne, chargée de contrôler la synchronisation dans le cerveau, reçoit une aide importante du gène Npas4, qui lui permet d’« ordonner » l’activité d’autres gènes afin de maintenir la régulation des rythmes temporels. C’est la conclusion à laquelle est parvenu un groupe de scientifiques du Southwestern Medical Center de l’Université du Texas, aux États-Unis, dans le cadre d’une nouvelle étude.

Le Gène Npas4 il semble être un parfait chronométreur pour le cerveau, permettant le bon développement des rythmes circadiens. La connaissance des mécanismes moléculaires de l’horloge circadienne pourrait conduire à de nouveaux traitements pour gérer les défis tels que le décalage horaire, le travail posté et les troubles du sommeil.

Horloges et cycles d’activité quotidienne

Les Rythmes cardiaques Ce sont des oscillations des variables biologiques à intervalles de temps réguliers, qui sont appréciées chez l’être humain et tous les animaux, plantes et organismes vivants. En fin de compte, toutes les formes de vie présentent une sorte de variation rythmique physiologique, associée à des changements environnementaux.

De plus, il existe des horloges biologiques ou des dispositifs de temps naturel qui régulent le cycle des rythmes circadiens dans presque tous les tissus et organes du corps humain. Ils intègrent des molécules spécifiques (protéines) qui interagissent avec les cellules pour effectuer des variations physiologiques selon certains rythmes.

À leur tour, les rythmes circadiens sont contrôlés par une zone du cerveau qui est directement influencée par la lumière : l’horloge interne du cerveau ou noyau suprachiasmatique (SCN). La lumière entrant par les yeux stimule les cellules de la rétine pour envoyer des impulsions nerveuses à la zone de contrôle temporaire.

Ces impulsions signalent au cerveau d’arrêter de produire mélatonine, l’hormone qui favorise le sommeil. La tâche du noyau suprachiasmatique suit un schéma d’activité qui se déroule généralement dans les 24 heures. Cependant, si les spécialistes peuvent décrire clairement ce processus, les mécanismes moléculaires qui agissent à la base du phénomène sont encore inconnus.

Révéler la base génétique des rythmes circadiens

Selon la nouvelle étude, récemment publiée dans la revue Neuron, un gène joue un rôle vital dans ce processus et pourrait révéler la engrenages moléculaires des rythmes circadiens, permettant de les récupérer et de les réorganiser contre certains troubles ou pathologies.

Les chercheurs indiquent dans un communiqué de presse que le gène Npas4 pourrait être l’un des composants les plus importants pour réinitialiser l’horloge circadienne du cerveau et le faire réagir à nouveau aux stimuli lumineux. Précisément, la lumière active divers modèles d’expression génique dans le noyau suprachiasmatique, situé dans l’hypothalamus.

Dans des expériences avec des rongeurs, les spécialistes ont pu démontrer que l’absence du geb Npas4 provoque un changement de phase réduit de la lumière et génère des rythmes circadiens plus longs, gâcher les processus rythmiques. Au contraire, l’activation de Npas4 marque un enrichissement des éléments régulateurs et dynamise la tâche de l’horloge circadienne du cerveau.

Bref, le gène Npas4 fonctionnerait comme un moteur ou un régulateur de l’activité de nombreux gènes induits par la lumière, devenant ainsi une pièce clé du puzzle qui marque le complexe. fonctionnement du système circadien. En comprenant ce mécanisme, les scientifiques pourront franchir une étape importante vers le développement de nouvelles alternatives thérapeutiques visant à traiter différents troubles liés au sommeil et aux rythmes biologiques.

Référence

NPAS4 régule la réponse transcriptionnelle du noyau suprachiasmatique à la lumière et au comportement circadien. Pin Xu, Stefano Berto, Ashwinikumar Kulkarni, Byeongha Jeong, Chryshanthi Joseph, Kimberly H. Cox, Michael E. Greenberg, Tae-Kyung Kim, Genevieve Konopka et Joseph S. Takahashi. Neuron (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1016/j.neuron.2021.07.026

photo: Image microscopique du noyau suprachiasmatique de la souris, la région du cerveau responsable du contrôle des rythmes circadiens. Crédit : Centre médical du sud-ouest de l’Université du Texas.