Ils découvrent les cinq types de relations entre chats et maîtres : quelle est la vôtre ?

07/06/2021 à 08:03 CEST

Dépendant, amical, informel, distant, indépendant & mldr; Comment les chats sont-ils vraiment par rapport à leurs propriétaires ? Une nouvelle étude a examiné le comportement des chats domestiques pour comprendre les types de relations qu’ils établissent avec leur propriétaire. Le résultat est que ce sont des relations qui fonctionnent toujours dans les deux sens, et cinq types différents ont été identifiés.

La recherche « Mon chat et moi : une étude des perceptions des propriétaires de chats sur leur lien et leur relation », menée par des universitaires de l’Université de Lincoln, Royaume-Uni, a impliqué près de 4 000 propriétaires qui ont répondu à un certain nombre de questions sur votre propre comportement et celui de vos animaux de compagnie.

En plus de la recherche, l’Université de Lincoln a lancé un nouveau questionnaire interactif sur son site Web afin que les propriétaires de chats puissent découvrir quel type de relation ils entretiennent avec leurs compagnons félins.

Malgré la popularité du chat en tant qu’animal de compagnie, on sait peu de choses sur son lien et sa relation avec ses propriétaires.

L’étude identifie et caractérise les différents types de relations que les chats peuvent établir avec leurs propriétaires par l’utilisation de théories sur l’attachement humain et le soutien émotionnel.

Le questionnaire qui a été utilisé a été développé pour collecter des informations sur différents éléments émotionnels. Ceux-ci comprenaient la perception du propriétaire du chat en tant qu’élément de leur maison, le niveau d’engagement du propriétaire envers le chat, sa sensibilité aux besoins du chat et la cohérence des interactions du propriétaire avec le chat.

Ainsi, cinq formes différentes de relation chat-propriétaire ont été identifiées. Ces relations peuvent être classées comme : ‘Relation ouverte’, ‘Association à distance’, ‘Relation informelle’, ‘Co-dépendance’ et ‘Amitié’.

Le professeur Daniel Mills, spécialiste du comportement animal à l’Université de Lincoln, a déclaré: «Les chats forment des relations émotionnelles étroites avec les humains, mais on en sait peu à ce sujet. Comme pour toute relation sociale complexe, le type de lien entre le chat et le propriétaire est le produit de la dynamique établie entre les deux individus impliqués, ainsi que de leurs certains traits de personnalité & rdquor ;.

« Bien que de nombreux chats puissent être distants, il semble que ce ne soit pas aussi courant qu’on pourrait le penser.. La sociabilité du chat et les propres attentes du propriétaire peuvent être importantes, ainsi que le niveau d’investissement émotionnel que le propriétaire place dans l’animal semblent être particulièrement importants pour discriminer quel type de relation ils établissent tous les deux », a-t-il ajouté.

Voici les types de relations découvertes par les chercheurs entre le propriétaire et le chat :

1. Relation de co-dépendance :

Dans ce cas, le chat est souvent devenu dépendant d’un propriétaire très impliqué émotionnellement (le chat est très important pour le propriétaire, peut-être considéré comme une famille ou un grand ami).

Le propriétaire joue généralement régulièrement avec le chat et est considéré comme faisant partie du même groupe social.

Le chat ne s’entend pas bien avec les autres (il est même susceptible de se cacher quand, par exemple, quelqu’un vient à la maison). Ce chat a appris que les bonnes choses arrivent lorsque le propriétaire est présent et fait donc des efforts considérables pour maintenir une proximité physique avec lui. Cette relation est courante chez les chats qui vivent dans un foyer d’une personne sans accès à l’extérieur.

2 amitié

Le propriétaire est émotionnellement impliqué avec le chat (il s’occupe de lui, le considère comme un bon ami ou un membre de la famille) et trouvera souvent le temps de jouer avec lui. Le chat, quant à lui, est très affectueux et amical envers le propriétaire (il s’assoit souvent sur ses genoux). Le propriétaire est perçu par le chat non seulement comme faisant partie du même groupe social, mais aussi comme une base sûre (quelqu’un à qui chercher du réconfort lorsque le chat est inquiet).

Le chat interagit bien avec les autres (salue ou inspecte les visiteurs qui viennent à la maison et peut-être rend visite à certains voisins). Parallèlement à la relation amicale et affectueuse, le chat et le propriétaire peuvent fonctionner de manière satisfaisante de manière indépendante. Ce chat aime être proche de son maître, mais ne ressent pas le besoin de maintenir une proximité physique avec lui. Même la séparation entre les deux peut ne pas être problématique pour lui.

3.Relation ouverte

Les dépenses de ce type de relation reflètent la vision typique du chat en tant qu’animal solitaire et indépendant. Ces chats interagissent bien avec les autres (ils sont enclins à saluer les visiteurs ou à rendre visite aux voisins) et ont une certaine relation avec le propriétaire, mais n’ont guère besoin d’être avec lui. Oui, ils devraient avoir accès à l’extérieur. Par conséquent, ils peuvent être considérés comme indifférents (peut-être ne pas s’asseoir sur le propriétaire ou lui lécher les mains ou le visage)

4.Amitié à distance

Les chats de ce type sont pris en charge par le propriétaire, mais ne sont normalement pas considérés comme un ami proche ou un membre de la famille. Ils peuvent ne pas être très proches émotionnellement, bien que le comportement du chat envers le propriétaire puisse être assez amical.

Ces chats préfèrent garder leurs distances avec les gens (propriétaire et autres), peut-être parce qu’ils manquent de confiance en eux. Ils ne lécheront pas les mains et le visage du propriétaire, ni ne chercheront le propriétaire même s’ils sont inquiets.

5 relation informelle

Ces chats ont toujours préféré le plein air à la vie dans leurs maisons occupées. Ils visiteront souvent plusieurs maisons sur votre territoire (ils ont peut-être même plus d’une maison) et peuvent s’absenter pendant des jours.

Bien que ces chats soient amicaux avec le propriétaire, ils n’essaieront pas de rester près de leur gardien (en fait, ils feront probablement un effort pour s’éloigner de lui).

Etude de référence et questionnaire : DOI : 10.3390 / ani11061601

