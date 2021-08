Ils découvrent l’île la plus septentrionale de la planète

in

31/08/2021 à 08:05 CEST

C’était par hasard, mais un groupe de scientifiques a découvert quelle est l’île (plutôt l’îlot) située au nord de la planète Terre. “Ce n’était pas notre intention de découvrir une nouvelle île”, a déclaré l’explorateur polaire et chef de la station arctique au Groenland, Morten Rasch, à propos de la découverte faite il y a quelques semaines. « Nous sommes juste allés là-bas pour prélever des échantillons & rdquor ;, a-t-il ajouté.

Lors de cette expédition, les scientifiques ils pensaient avoir atteint Oodaaq, une île découverte en 1978 par une équipe de recherche. Mais lorsqu’ils ont vérifié plus tard l’emplacement exact du terrain en détail, ils ont découvert qu’ils se trouvaient à un endroit différent, à quelque 780 mètres au nord-ouest d’Oodaaq.

La femme d’affaires suisse qui a financé l’expédition, Christiane Leister, a déclaré que l’expérience ressemblait « aux explorateurs du passé, qui pensaient avoir atterri à un certain endroit, alors qu’en réalité ils étaient dans un tout autre endroit.

La petite île ne mesure que 30 mètres de long, avec une altitude de trois mètres. Il est formé par les boues des fonds marins et par les moraines, les terres et les roches laissées par les glaciers voisins.

L’équipe de scientifiques a proposé que cette île soit baptisée « Qeqertaq Avannarleq », ce qui signifie en groenlandais « l’île la plus au nord ».

Plusieurs expéditions américaines travaillant dans cette zone ont recherché au cours des dernières décennies l’île la plus septentrionale du monde. En 2007, l’explorateur vétéran de l’Arctique Dennis Schimitt a découvert une île similaire à proximité, mais un peu plus au sud.

La découverte intervient alors qu’une bataille se profile entre les nations arctiques – les États-Unis, la Russie, le Canada, le Danemark et la Norvège – pour le contrôle du pôle Nord, situé à quelque 700 kilomètres au nord, et des fonds marins environnants, des droits de pêche et des voies de navigation. ouvert par la fonte des glaces due au changement climatique.

Bien que la «nouvelle» île ait été exposée par le retrait de la calotte glaciaire, les scientifiques disent que ce n’est pas une conséquence directe du réchauffement climatique, qui a de toute façon rétréci la calotte glaciaire du Groenland.

René Forsberg, professeur et responsable de la géodynamique à l’Institut spatial national du Danemark, a déclaré que la zone au nord du Groenland possède l’une des glaces de mer polaires les plus épaisses, bien qu’il ait ajouté qu’elle fait maintenant deux à trois mètres d’épaisseur en été. , contre quatre. mètres lors de sa première visite, dans le cadre de l’expédition découverte par Oodaaq, en 1978.

Maintenant, il y a un débat sur le terrain découvert qui peut en fait être considéré comme une île ou non, un concept qui nécessite la réalisation de certains exigences, y compris qu’il reste au-dessus du niveau de la mer à marée haute.

Qu’il s’agisse d’une véritable île ou d’une banque de terre passagère n’a pas encore été confirmé dans les mois à venir. Mais, selon Forsberg, « elle répond aux critères d’une île ; c’est actuellement la terre la plus septentrionale du monde & rdquor;. Alors qu’il a admis que « ces petites îles vont et viennent.

