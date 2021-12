Ils découvrent que la vie surgit sur les «îles en plastique» en pleine mer

12/06/2021 à 10:03 CET

Surprenant mais vrai : les grosses accumulations de déchets plastiques éparpillés dans les océans ils peuvent également devenir de nouveaux habitats pour diverses espèces de plantes et d’animaux. C’est ce qu’indique un rapport publié il y a quelques jours dans la revue Nature Communications et qui détaille comment les espèces côtières colonisent les déchets plastiques situés à des centaines de kilomètres au large, dans le Pacifique Nord, où se trouve une grande » île de déchets « . Autrement dit, le plastique semble y devenir une usine à vie.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, les plastiques qui s’accumulent dans certaines zones des mers « créent des opportunités pour la biogéographie des espèces côtières de s’étendre bien au-delà de ce que nous pensions possible », selon Linsey Haram, auteur principal de l’article et ancien boursier postdoctoral au Smithsonian Environmental Research Center (SERC).

Des « îles » en plastique océanique se forment lorsque les courants de surface transportent ces débris des rivages vers des régions où les courants tournants piègent des objets flottants, qui finissent par s’accumuler avec le temps.

Le monde compte au moins cinq endroits infestés de plastique ou « pièces à ordures ». El punto subtropical del Pacífico Norte, entre California y Hawai, es el que tiene más plástico más flotante, con una cantidad estimada de 79.000 toneladas métricas (otras fuentes la elevan a más de 90.000) de plástico flotando en una región que abarca más de 1.580 kilomètres carrés.

En fait, le nom « îles en plastique » est impropre, car une grande partie de la pollution est constituée de microplastiques, trop petits pour être vus à l’œil nu. Des débris flottants tels que des filets, des bouées et des bouteilles sont également transportés vers ces points, emportant avec eux les déchets ménagers.

Les organismes viennent de la côte

Les auteurs appellent ces communautés néopélagiques. « Neo » signifie nouveau et « pélagique » fait référence à l’océan ouvert, par opposition au rivage. Les scientifiques ont commencé à soupçonner que les espèces côtières pourraient utiliser le plastique pour survivre en haute mer pendant de longues périodes après le tsunami japonais de 2011, lorsque Ils ont découvert que près de 300 espèces avaient traversé le Pacifique sur les débris du tsunami au cours de plusieurs années.

Mais jusqu’à présent, les observations confirmées d’espèces côtières sur des débris de plastique directement en haute mer étaient rares.

Pour cette découverte, Haram s’est associé à l’Ocean Voyages Institute, une organisation à but non lucratif qui collecte la pollution plastique lors de ses expéditions, et à deux océanographes de l’Université d’Hawaï à Manoa.

Les océanographes Jan Hafner et Nikolai Maximenko ont créé des modèles capables de prédire où le plastique était le plus susceptible de s’accumuler dans la pointe subtropicale du Pacifique Nord et ont partagé ces informations avec l’Ocean Voyages Institute.

Au cours de la première année de la pandémie de COVID-19, la fondatrice de l’Ocean Voyages Institute, Mary Crowley, et son équipe ont collecté un record de 103 tonnes de plastiques et autres débris dans le Pacifique Nord subtropical. Elle a envoyé certains de ces échantillons au laboratoire d’invasion marine du SERC. Là, Haram Il a analysé les plantes et les animaux qui les avaient colonisés et a trouvé de nombreuses espèces côtières, notamment des anémones, des hydroïdes et des amphipodes ressemblant à des crevettes, qui non seulement survivent, mais prospèrent grâce au plastique marin.

Changements possibles dans la biodiversité marine

Pour les scientifiques marins, la simple existence de cette « nouvelle communauté océanique » représente un changement de paradigme.

« La haute mer n’a pas été habitable pour les organismes côtiers jusqu’à présent »a déclaré Greg Ruiz, scientifique principal du SERC, qui dirige le laboratoire d’invasion marine où travaillait Haram. « En partie à cause de la limitation de l’habitat, il n’y avait pas de plastique dans le passé, car nous pensions que c’était un désert alimentaire. »

La nouvelle découverte montre que les deux idées ne sont pas toujours vraies. Le plastique fournit l’habitat. Et d’une manière ou d’une autre, ces organismes venant de la côte y trouvent de la nourriture.

Ruiz dijo que los científicos todavía están estudiando cómo puede suceder esto: si se debe a que estos organismos se desplazan hacia lugares específicos de productividad de alimentos en esos puntos, o si se debe a que el plástico en sí actúa como un arrecife que atrae fuentes des aliments.

Face à cette situation, les scientifiques ont devant eux un nouveau champ de recherche, afin de savoir comment ces nouveaux habitats peuvent affecter l’environnement. Et c’est que la haute mer a ses propres espèces indigènes, qui colonisent également les débris flottants. Mais l’arrivée de nouveaux voisins du littoral pourrait altérer des écosystèmes océaniques restés intacts depuis des millénaires.

« Les espèces côtières sont en concurrence directe avec ces structures marines », a déclaré Haram. Ils se disputent l’espace. Ils se disputent les ressources. Et dans ces interactions, ils se comprennent très mal », a-t-il ajouté.

Et puis il y a le menace des espèces envahissantes. Les scientifiques ont déjà vu ceux-ci commencer à utiliser les débris du tsunami japonais, qu’ils ont utilisés pour se déplacer du Japon vers l’Amérique du Nord. De cette façon, de vastes colonies d’espèces côtières qui flottent en haute mer pendant des années pourraient servir de nouveau réservoir et avoir plus d’opportunités d’envahir de nouveaux rivages.

« Ces autres côtes ne sont pas seulement des centres urbains & mldr; Cette opportunité d’invasion s’étend à des zones plus reculées, des zones protégées, des îles hawaïennes, des parcs nationaux, des zones marines protégées.dit Ruiz.

Les auteurs ne savent pas encore dans quelle mesure ces communautés « néo-pélagiques » peuvent être communes, si elles peuvent subvenir à leurs besoins ou si elles existent en dehors de la pointe subtropicale du Pacifique Nord. Mais la dépendance mondiale vis-à-vis du plastique continue de croître. Les scientifiques estiment que les déchets plastiques accumulés dans le monde pourraient atteindre plus de 25 milliards de tonnes d’ici 2050.

Avec des tempêtes plus intenses et plus fréquentes grâce au changement climatique, les auteurs espèrent que les quantités de plastique qui seront jetées dans la mer depuis le continent augmenteront. Pour lui, les colonies de ces organismes en haute mer ne se développeront que. Selon les auteurs, cet effet secondaire longtemps négligé de la pollution plastique pourrait bientôt transformer la vie sur terre et dans la mer.

Image principale : communications sur la nature

Étude de base : https://www.nature.com/articles/s41467-021-27188-6

