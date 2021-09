Ils découvrent que les animaux adaptent leur corps au changement climatique

09/09/2021 à 09:06 CEST

La seule façon pour de nombreuses espèces animales de survivre au changement climatique est de s’adapter à cette nouvelle réalité. Tous n’y parviendront pas, mais certains enregistrent déjà des changements dans leur morphologie pour faire face à la nouvelle donne. Ainsi certains animaux à sang chaud ont commencé à développer des becs, des pattes et des oreilles plus gros pour mieux réguler la température corporelle alors que la planète se réchauffe. Et de plus, ces changements se produisent très rapidement.

La chercheuse en oiseaux Sara Ryding de l’Université Deakin en Australie a expliqué ces changements en détail dans une étude publiée cette semaine dans la revue Trends in Ecology and Evolution.

« Souvent, lorsque vous parlez du changement climatique dans les médias, les gens se demandent « les humains peuvent-ils surmonter cette situation ? » ou “quelle technologie peut résoudre ce problème ?” Mais les animaux doivent aussi s’adapter à ces changements et cela se produit déjà sur une échelle de temps beaucoup plus courte que cela ne se serait produit pendant la majeure partie du temps évolutif », explique Ryding.

“Le changement climatique que nous avons créé exerce une forte pression sur eux, et alors que certaines espèces s’adapteront, d’autres non.”

Ryding souligne que le changement climatique est un phénomène complexe et multiforme qui se déroule progressivement, ce qui rend difficile l’identification d’une cause unique des changements morphologiques que subissent ces espèces. Mais étant donné que ces changements de forme se produisent dans de vastes régions géographiques et dans une gamme diversifiée d’espèces, il n’y a pas grand-chose en commun entre tous, à part le changement climatique.

Dans le cas des oiseaux, des variations morphologiques frappantes ont été détectées et évident. Par exemple, plusieurs espèces de perroquets australiens ont montré, en moyenne, une augmentation de 4 à 10 % de la taille du bec depuis 1871, et cela est lié à la température estivale chaque année.

D’autre part, le roseau aux yeux noirs d’Amérique du Nord, un type de petit oiseau chanteur, a un lien entre l’augmentation de la taille du bec et les températures extrêmes à court terme dans les environnements froids.

Des changements ont également été trouvés chez les espèces de mammifères. Par exemple, des augmentations de la longueur de la queue ont été observées chez les souris des bois et des augmentations de la taille de la queue et des pattes chez les musaraignes masquées.

“Les augmentations de la taille des appendices que nous voyons jusqu’à présent sont assez faibles, moins de 10%, il est donc peu probable que les changements soient remarqués immédiatement”, explique Ryding.

“Cependant, les appendices proéminents tels que les oreilles devraient augmenter, nous pourrions donc nous retrouver avec un Dumbo en direct dans un avenir pas trop lointain”, a-t-il noté.

Ryding a ensuite l’intention d’étudier le changement de forme chez les oiseaux australiens en utilisant le Scan 3-D de spécimens disséqués ou osseux d’oiseaux existant dans les musées des 100 dernières années. Cela permettra à votre équipe de mieux comprendre quelles espèces modifient la taille des appendices en raison du changement climatique et pourquoi.

“Le changement de forme ne signifie pas que les animaux sont confrontés au changement climatique et que tout ira bien pour eux”, a déclaré Ryding. ” Cela signifie simplement qu’elles évoluent pour survivre, mais nous ne savons pas quelles sont les autres conséquences écologiques de ces changements ou si toutes les espèces seront capables de changer et de survivre.

Article de référence : www.cell.com/trends/ecology-ev & mldr; 0169-5347 (21) 00197-X, DOI : 10.1016 / j.tree.2021.07.006

